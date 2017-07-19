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Десять промышленных предприятий, на которых уже зарабатывают больше 1000 рублей
Число промышленных предприятий, работники которых зарабатывают в среднем больше 1000 рублей, увеличилось до десяти, сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве промышленности.
Напомним, ранее в Минпроме
По итогам мая, как сообщили в ведомстве, список этих предприятий расширился до десяти.
— Организации Министерства промышленности, где среднемесячная зарплата в мае этого года превысила 1000 рублей, — это ОАО «Белцветмет» (с дочерними и филиалами), ОАО «Белпромимпэкс», СП ЗАО «Юнисон», ОАО «Спецмонтажавтоматика», ОАО «МТЗ» (с филиалами), ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга БМК, ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга, ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Белвторчермет», ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», — рассказали в Минпроме.
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Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
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Число промышленных предприятий, работники которых зарабатывают в среднем больше 1000 рублей, увеличилось до десяти, сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве промышленности.
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