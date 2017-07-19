﻿ Под Молодечно двое минчан на Toyota врезались в дерево. Их доставили в больницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Молодечно двое минчан на Toyota врезались в дерево. Их доставили в больницу

20.07.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло рано утром 19 июля в деревне Красное Молодечненского района: автомобиль Toyota врезался в дерево. Госпитализированы водитель и пассажирка, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области.

Авария произошла на 62-м километре дороги Минск — Молодечно — Нарочь. 28-летний водитель Toyota ехал в сторону Минска. Но в Красном водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Водитель и его 29-летняя пассажирка, также жительница Минска, получили травмы различной степени тяжести. У мужчины — множественные переломы, а также подозрение на перелом костей свода черепа и шейного отдела позвоночника. У женщины среди прочих травм — переломы ребер и спинки носа.

Минчане не были пристегнуты ремнями безопасности. Они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК о погибшем в Минске рабочем: газ ни при чем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика