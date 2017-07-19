Под Молодечно двое минчан на Toyota врезались в дерево. Их доставили в больницу

ДТП произошло рано утром 19 июля в деревне Красное Молодечненского района: автомобиль Toyota врезался в дерево. Госпитализированы водитель и пассажирка, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области.

Авария произошла на 62-м километре дороги Минск — Молодечно — Нарочь. 28-летний водитель Toyota ехал в сторону Минска. Но в Красном водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Водитель и его 29-летняя пассажирка, также жительница Минска, получили травмы различной степени тяжести. У мужчины — множественные переломы, а также подозрение на перелом костей свода черепа и шейного отдела позвоночника. У женщины среди прочих травм — переломы ребер и спинки носа.

Минчане не были пристегнуты ремнями безопасности. Они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.