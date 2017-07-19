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Нефутбольная жизнь россиян во время Кубка конфедераций

20.07.2017 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. В турнире приняли участие 8 команд-победителей каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании).

Главный трофей завоевала сборная Германия, которая вторым составом обыграла команду Чили.

Что происходило в мире, пока футбольная общественность была занята Кубком конфедераций – в инфографике туристического портала ЧМ-2018 по футболу в России.

 
 
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Туристический портал ЧМ-2018 по футболу в России опубликовал инфографику о нефутбольной жизни россиян во время Кубка конфедераций 2017.

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