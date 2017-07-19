Нефутбольная жизнь россиян во время Кубка конфедераций

Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. В турнире приняли участие 8 команд-победителей каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании).

Главный трофей завоевала сборная Германия, которая вторым составом обыграла команду Чили.

Что происходило в мире, пока футбольная общественность была занята Кубком конфедераций – в инфографике туристического портала ЧМ-2018 по футболу в России.