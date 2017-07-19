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Осенью Палата представителей рассмотрит 35 законопроектов
20.07.2017 18:33 — Разное | Ежедневник
В график для рассмотрения на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси предварительно предлагается включить 35 законопроектов и декрет президента.
Об этом
К первому чтению предстоит подготовить проект закона, который предусматривает внесение поправок в Банковский кодекс. Вице-спикер обратил внимание на необходимость завершения работы над законопроектами, предусматривающими изменения в законы "О ветеранах", "О защите прав потребителей", "О физической культуре и спорте", "О питьевом водоснабжении", и подчеркнул важность законопроектов по вопросам обороны, борьбы с терроризмом, защиты государственных секретов, совершенствования гражданского, уголовного и процессуального законодательства.
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В график для рассмотрения на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси предварительно предлагается включить 35 законопроектов и...
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