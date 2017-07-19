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Осенью Палата представителей рассмотрит 35 законопроектов

20.07.2017 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Осенью Палата представителей рассмотрит 35 законопроектов

В график для рассмотрения на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси предварительно предлагается включить 35 законопроектов и декрет президента.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе парламента по итогам прошедшего сегодня заседания Совета Палаты представителей. Представляя проект графика подготовки вопросов для третьей сессии Палаты представителей шестого созыва, вице-спикер Болеслав Пирштук отметил, что на сегодняшний день в него предлагается включить 35 законопроектов (8 - в первом чтении, 25 - во втором, еще два - о ратификации международных договоров), а также декрет Президента. Болеслав Пирштук выделил блок законопроектов в сфере экономики - о несостоятельности и банкротстве, о корректировке законов "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", "О кредитных историях", "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

К первому чтению предстоит подготовить проект закона, который предусматривает внесение поправок в Банковский кодекс. Вице-спикер обратил внимание на необходимость завершения работы над законопроектами, предусматривающими изменения в законы "О ветеранах", "О защите прав потребителей", "О физической культуре и спорте", "О питьевом водоснабжении", и подчеркнул важность законопроектов по вопросам обороны, борьбы с терроризмом, защиты государственных секретов, совершенствования гражданского, уголовного и процессуального законодательства.

 
 
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В график для рассмотрения на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси предварительно предлагается включить 35 законопроектов и...

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