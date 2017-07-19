



Лицензирование вводится с 1 августа 2017 года сроком на шесть месяцев. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 июля 2017 года №532, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства, постановление расширило перечень круглых лесоматериалов, подлежащих лицензированию. Это лесоматериалы, классифицируемые кодами 4403 (круглые лесоматериалы. - Прим. БЕЛТА) и 4404 (круглые лесоматериалы с небольшой степенью обработки. - Прим. БЕЛТА) единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

В министерстве добавили, что решение принято в целях насыщения внутреннего рынка круглыми лесоматериалами для дальнейшей переработки деревообрабатывающими предприятиями республики для получения товаров с более высокой добавленной стоимостью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси вводится лицензирование экспорта всех видов круглых лесоматериалов Лицензирование вводится с 1 августа 2017 года сроком на шесть месяцев. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 июля 2017 года №532, опубликованном...

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС данных лесоматериалов будет осуществляться по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства. Ведомство согласует заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов. В Минлесхозе отметили, что данный документ вносит дополнения в постановление Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156. Лицензирование экспорта круглых лесоматериалов будет действовать до 31 января 2018 года.