Брестское «Динамо» проводит сегодня ответный матч второго квалификационного этапа футбольной Лиги Европы.



Фото: dynamo-brest.by

После гостевой ничьи (1:1) брестчане примут австрийский «Альтах» дома. Команда с берегов Буга в последний месяц серьезно обновила ростер, и это хорошо видно по стартовому составу на сегодняшний матч: Милевский, Премудров, Веретило и Нивалдо появились в клубе не так давно.

Брестчан устраивает сегодня и ничья 0:0. По мнению букмекеров, шансы клубов на выход в следующий раунд приблизительно равны.

«Динамо»: Малерб, Лебедев, Премудров, Витус, Веретило, Торрес, Легчилин, Аврамия, Нивалдо, Осучукву, Милевский.

«Альтах»: Кобрас, Галвао, Нетцер, Линхарт, Саломон, Нгамале, Пизингер, Нутц, Цех, Нгват-Маоп, Добрас.

«Динамо-Брест» 0−0 «Альтах»

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