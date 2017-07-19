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Брестское "Динамо" играет в Лиге Европы с австрийским "Альтахом". Онлайн TUT!
Брестское «Динамо» проводит сегодня ответный матч второго квалификационного этапа футбольной Лиги Европы.
После гостевой ничьи (1:1) брестчане примут австрийский «Альтах» дома. Команда с берегов Буга в последний месяц серьезно обновила ростер, и это хорошо видно по стартовому составу на сегодняшний матч: Милевский, Премудров, Веретило и Нивалдо появились в клубе не так давно.
Брестчан устраивает сегодня и ничья 0:0. По мнению букмекеров, шансы клубов на выход в следующий раунд приблизительно равны.
«Динамо»: Малерб, Лебедев, Премудров, Витус, Веретило, Торрес, Легчилин, Аврамия, Нивалдо, Осучукву, Милевский.
«Альтах»: Кобрас, Галвао, Нетцер, Линхарт, Саломон, Нгамале, Пизингер, Нутц, Цех, Нгват-Маоп, Добрас.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Брестское "Динамо" проводит сегодня ответный матч второго квалификационного этапа футбольной Лиги Европы.
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