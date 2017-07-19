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Минское "Динамо" прошло в следующий круг Лиги Европы

20.07.2017 21:06 — Разное | Ежедневник  
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Минское "Динамо" прошло в следующий круг Лиги Европы

На поле столичного стадиона "Трактор" подопечные Сергея Гуренко принимали македонский клуб "Работнички" из Скопье. Минчане выиграли со счетом 3:0.

Футболисты  «Динамо» открыли счет в середине первого тайма. На 21-й минуте игры капитан минчан Александр Нойок поборолся за мяч у границы штрафной площади и нанес точный удар в ближний угол ворот гостей - 1:0.

До перерыва динамовцы имели еще несколько хороших моментов, но гола не забили. Во второй половине встречи македонские футболисты начали очень мощно, заставив хозяев думать только об обороне. Голкипер Андрей Климович и его партнеры сумели выстоять, а затем использовали свои шансы в контратаках, пишет БЕЛТА.  

Сначала на 70-й минуте отличился Нино Галович, а через 15 минут точку поставил Антон Сарока - 3:0. Неделю назад в столице Македонии соперники разошлись миром - 1:1.

В 3-м раунде квалификации минское "Динамо" встретится с победителем пары "Корк Сити" (Ирландия) - АЕК (Кипр). В первой игре киприоты обыграли соперников на их поле с минимальным счетом 1:0. Брестские динамовцы принимают на своей арене австрийский "Альтах". Их первая встреча в Австрии завершилась вничью - 1:1. Победитель этой пары в 3-м круге сыграет с бельгийским "Гентом". 

 
 
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На поле столичного стадиона "Трактор" подопечные Сергея Гуренко принимали македонский клуб "Работнички" из Скопье. Минчане выиграли со счетом 3:0.

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