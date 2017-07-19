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"Еще 8 лет назад говорили, что снесут". Что в галерее "Ў" думают о продаже здания с аукциона

20.07.2017 21:00 — Разное | Tut.by  
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Недавно появилась информация, что территорию бывшего троллейбусного депо готовы продать на аукционе. Вместе с ним на аукцион выставлена галерея и бар «Ў». AFISHA.TUT.BY узнала, что будет с баром и галереей, если здания все-таки не станет.


Фото: Виктория Щербакова, галерея "Ў"

Соучредитель и арт-директор галереи "Ў" Анна Чистосердова рассказывает, что не была удивлена новости о возможном сносе: несколько лет назад она уже слышала нечто подобное.

— Когда мы только начинали ремонт, к нам приходили и говорили: "Через полгода мы вас снесем". Но вот восемь лет мы проработали. Пока не объявлена дата аукциона, говорить о чем-то конкретном сложно. 

На главный вопрос для культурной жизни столицы: "Сохранится ли галерея?" Анна отвечает однозначно.

— Точно не будем опускать руки и кричать: "Если не в этом месте, то не будем работать нигде". Мы не будем отходить от концепции, но, если случится так, что будем вынуждены переехать, то хотелось найти зал побольше — чтобы можно было параллельно показывать несколько проектов. Просто поиск нового места — серьезный вопрос. Но, уверяю, мы ни при каких условиях не собираемся останавливаться и прекращать деятельность: у нас запланировано много проектов как на этот, так и на следующий год. 

Когда именно пройдут торги, в центре недвижимости сказать не могут — дата еще не назначена.

 
 
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AFISHA.TUT.BY узнала, что будет с баром и галереей, если здания все-таки не станет.

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