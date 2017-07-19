Генпрокуратура наладила отчисления на восстановление памятников архитектуры





Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей, что в 16 раз больше, чем с 2016 году.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, ведомством проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов историко-культурного наследия.

В целях создания надлежащих условий сохранности, восстановления, содержания и использования историко-культурных ценностей Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 527 «О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия» установлен порядок осуществления юридическими (физическими) лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность, и уплаты компенсаций за урон, причиненный таким ценностям. Отчисления следует производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность.

Однако, как установлено в ходе проверки, требования названного законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию.

Внесение отчислений обусловлено ограничением доступа граждан к историко-культурным ценностям, изменением архитектурных форм, внешнего облика и внутреннего пространства зданий. Нередко на их фасадах были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах – антенно-фидерные устройства электросвязи компаний, операторов сотовой связи.

Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства.

Для устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой в Совет Министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление.

Проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры (в настоящее время – более 2 тыс. плательщиков).

Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей (в сравнении с 2016 годом объем средств увеличился более чем в 16 раз), в частности на финансирование работ по капитальному ремонту Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви в г.Гродно, консервации Княжеской башни историко-культурной ценности «Остатки замка XIV в. в д.Крево Сморгонского района», реставрации отслоившихся фресковых росписей XII в. Спасо-Преображенской церкви в г.Полоцке.