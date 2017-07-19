ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура наладила отчисления на восстановление памятников архитектуры

20.07.2017 21:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Генпрокуратура наладила отчисления на восстановление памятников архитектуры

Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей, что в 16 раз больше, чем с 2016 году.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, ведомством проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов историко-культурного наследия. 

В целях создания надлежащих условий сохранности, восстановления, содержания и использования историко-культурных ценностей Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 527 «О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия» установлен порядок осуществления юридическими (физическими) лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность, и уплаты компенсаций за урон, причиненный таким ценностям. Отчисления следует производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность. 

Однако, как установлено в ходе проверки, требования названного законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны  руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию. 

Внесение отчислений обусловлено ограничением доступа граждан к историко-культурным ценностям,  изменением архитектурных форм, внешнего облика и внутреннего пространства зданий. Нередко на их  фасадах были смонтированы  трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах – антенно-фидерные устройства электросвязи компаний, операторов сотовой связи. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства. 

Для устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой в Совет Министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление. 

Проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры (в настоящее время – более 2 тыс. плательщиков). 

Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей (в сравнении с 2016 годом объем средств увеличился более чем в 16 раз), в частности на финансирование работ по капитальному ремонту Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви в г.Гродно, консервации Княжеской башни историко-культурной ценности «Остатки замка XIV в. в д.Крево Сморгонского района», реставрации отслоившихся фресковых росписей XII в. Спасо-Преображенской церкви в г.Полоцке.  

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей, что в 16 раз больше,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гуренко после разгрома "Работничков": Чем больше создаем моментов, тем больше не реализовываем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика