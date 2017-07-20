БАТЭ укрепил оборону опытным футболистом из Хорватии

Контракт с футбольным клубом БАТЭ подписал опытный хорватский защитник Юрица Булят, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Юрица Булят. Фото: fcbate.by

Новобранец родился 12 сентября 1986 года в хорватском городке Задар. Воспитанник футбольной школы «Задар». Первый тренер — Надо Ковачевич. Рост — 188 см, вес — 85 кг.

Футболом начал заниматься в школе клуба «Земунек», продолжил в молодежном отделении местного клуба элитного хорватского дивизиона «Задар». В 2004-м был переведен в основной состав. Год спустя на талантливого защитника обратил внимание «Хайдук» из Сплита. Именно там Юрица добился первых в карьере серьезных успехов. По итогам сезона-2006/07 стал серебряным призером чемпионата Хорватии. Сплитская команда с Булятом в составе впоследствии еще несколько раз финишировала второй, добиралась до решающей кубковой стадии, но постоянно находилась в тени загребского «Динамо».

Тем не менее один титул Булят с «Хайдуком» завоевал — Кубок страны — 2009/10. В финальных матчах (их было два) поверженным оказался «Шибеник» (2:0, 2:1). Юрица участвовал в обоих поединках. Отметим, что в ½ финала того турнира «Хайдук» убрал с пути загребское «Динамо».

В 2011 году Булят отправился на легионерские хлеба. Первым заграничным клубом явился израильский «Маккаби» из Хайфы. Впоследствии он возвращался в Хорватию и снова уезжал за границу: в немецкий «Энерги» из Коттбуса, харьковский «Металлист», узбекские «Бунёдкор» и «Пахтакор».

Юрица в свое время регулярно призывался под знамена юниорских и молодежных сборных Хорватии. В 2010-м провел два официальных поединка в рядах главной команды своей страны.

Булят имеет опыт выступлений в групповых раундах еврокубков. Так, в сезоне-2010/11 играл в осенней фазе Лиги Европы за «Хайдук». Соперниками хорватского клуба были санкт-петербургский «Зенит», греческий АЕК и бельгийский «Андерлехт». В следующем сезоне уже в стане «Маккаби» участвовал опять же в группе Лиги Европы. На сей раз его клубу противостояли немецкий «Шальке-04», кипрский АЕК из Ларнаки и румынская «Стяуа».

Первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском «Пахтакоре». И вот теперь влился в состав БАТЭ.

«Пришел в БАТЭ за победами»

Новобранец «желто-синих» Юрица Булят ответил на вопросы корреспондента клубной пресс-службы .



Юрица Булят. Фото: fcbate.by

— Прежде всего делись первыми эмоциями после подписания контракта с БАТЭ.

— На самом деле счастлив оказаться здесь, в большом клубе, который ставит перед собой серьезные задачи во всех турнирах. Постараюсь сделать все от себя зависящее, чтобы по максимуму помочь своей новой команде.

— Когда ты узнал о варианте с БАТЭ?

— По ряду причин мне пришлось расстаться с узбекским «Пахтакором». И мой агент сообщил о том, что есть возможность перейти в БАТЭ. Честно, долго я не раздумывал. Знал, что это лучший клуб Беларуси, много раз выступавший в групповых раундах еврокубков, долгие годы удерживающий звание сильнейшего в стране.

— Ты уже некоторое время тренируешься с командой. Ощущения позитивные?

— Все пацаны очень хорошие. Чувствуется дружеская атмосфера. Уже после первой тренировки мне показалось, что я здесь полностью свой. Адаптация в коллективе должна пройти незаметно. Теперь главное — максимально быстро усвоить систему игры, которую проповедует БАТЭ.

— С Александром Ермаковичем об этом успел поговорить?

— Да, коуч рассказал о том, что используются схемы и с двумя, и с тремя центральными защитниками, объяснил, как действовать в определенных моментах. Требования мне понятны — осталось налаживать взаимопонимание с партнерами. Надеюсь, процесс не затянется.

— В каких физических кондициях находишься?

— Последний раз выходил на поле 17 мая — за «Пахтакор» в поединке со своим предыдущим клубом «Бунёдкором». Затем некоторое время только тренировался. Еще несколько дней понадобилось на закрытие вопросов с «Пахтакором». Понятное дело, что пока мое состояние не оптимальное. Но, не сомневаюсь, в скором времени наберу должную форму.

— В БАТЭ немалая сербская диаспора.

— Мы называем друг друга «брачо» — братьями. Как вы знаете, Сербия и Хорватия прежде были единой страной — Югославией. У нас один язык. Прекрасно общаюсь с Мирко, Анесом, Милуном. Неманья здорово помогает мне, дает советы. Но в целом я человек дружелюбный, легко нахожу со всеми общий язык. И с белорусами контакт уже наладил.

— С Беларусью прежде хоть как-то пересекался?

— Пожалуй, нет. А, вспомнил. Лично знаком с Артемом Милевским. Он ведь уроженец Беларуси? Знаю, он недавно перешел в брестское «Динамо».

— Ты немало лет играл вне Хорватии. Какой отрезок легионерской карьеры считаешь наиболее успешным?

— Безусловно, время в немецком «Энерги». Бундеслига, пусть и вторая, — это что-то невероятное. Там праздник на каждом матче, вне зависимости от соперника. Сумасшедшая поддержка трибун, великолепный антураж. Чувствуешь себя настоящим футболистом.

— У тебя был опыт выступлений и в Восточной Европе — в харьковском «Металлисте».

— Пробыл там недолго. К сожалению, попал в «Металлист» не в лучшее время. После ухода лучших легионеров клуб перестал быть грандом, начались финансовые проблемы. Тем не менее и тот отрезок вспоминаю с теплотой. Играл против киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», имевшего в составе Луиса Адриано, Дугласа Косту, Марлоса, Алекса Тейшейру.

— В Украине выучил русский язык?

— Нет, уже в Узбекистане. Все же там провел полтора года. Вариант с «Бунёдкором» подкупил амбициями команды, которая боролась за золото чемпионата страны, участвовала в азиатской Лиге чемпионов. Условия там очень хорошие. Новый стадион, построенный немцами, крутая тренировочная база. Плюс мне удалось хорошо себя зарекомендовать. Затем получил приглашение из «Пахтакора». Тоже серьезный клуб, ставящий максимальные цели. Но в нынешнем чемпионате добиться желаемого результата у него пока не получается.

— Поединки БАТЭ с «Алашкертом» видел?

— Да, оба. Считаю, Борисов был сильнее и по праву пробился в следующий раунд. В первом матче счет должен был быть 5:1, но БАТЭ не реализовал много моментов. А вот в Ереване из четырех ударов — три гола. Такое в футболе часто случается.

— Следующий лигочемпионский соперник — пражская «Славия».

— Еще пару месяцев назад знакомый, работающий футбольным агентом, рассказал мне, что у «Славии» появились китайские спонсоры, которые готовы вкладывать много денег. Это видно и по составу — Данни, Халил Алтынтоп, Руслан Ротань, против которого я выступал в Украине. Но мы никого не боимся. БАТЭ тоже силен. Нужно выходить на поле и сражаться. Я верю в свою команду, в партнеров, в себя. Уверен, противостояние будет очень напряженным.

— Следует держать в уме и чемпионат Беларуси.

— Видел турнирную таблицу — отставание от лидера составляет три очка. Впереди еще 15 туров — постараемся и на этом фронте выступить максимально удачно.

— С игровым номером ты определился?

— Если свободен 6-й, то возьму его.

— Что хотел бы сказать болельщикам БАТЭ?

— Могу пообещать, что буду выкладываться на сто процентов в каждой игре. Пришел в БАТЭ за победами, достижениями. Надеюсь, у нас получится выполнить все поставленные задачи. Ну и жду отличной поддержки от болельщиков! Увидимся на стадионах!