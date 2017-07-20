Пять главных песен Linkin Park и Честера Беннингтона

Сегодня умер вокалист Linkin Park Честер Беннингтон. 41-летнего лидера группы нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительной информации, музыкант был найден повешенным. AFISHA.TUT.BY вспоминает главные песни Linkin Park, на которых выросли тысячи белорусов и подростков по всему миру.

Linkin Park — один из самых успешных альтернативных коллективов США. На счету музыкантов два Grammy, четыре награды «Лучшая альтернативная группа США» по версии American Music Awards, девять статуэток MTV Europe Music Awards.

In The End

Numb

Crawling

Faint

One Step Closer