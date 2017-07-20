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Пять главных песен Linkin Park и Честера Беннингтона
Сегодня
Linkin Park — один из самых успешных альтернативных коллективов США. На счету музыкантов два Grammy, четыре награды «Лучшая альтернативная группа США» по версии American Music Awards, девять статуэток MTV Europe Music Awards.
In The End
Numb
Crawling
Faint
One Step Closer
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Сегодня умер вокалист Linkin Park Честер Беннингтон.
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