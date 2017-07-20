Польский тренер Мацей Бартошек посетил ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Альтахом».



Скриншот из эфира «Беларусь 5»

Ранее польские СМИ сообщали о том, что Бартошек в пятницу приступит к работе главным тренером брестского «Динамо».

Нынешний главный тренер клуба Владимир Журавель накануне якобы попрощался с командой, но сегодня руководил футболистами в игре с «Альтахом».

Тем временем стало известно, что в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию. На мероприятии, скорее всего, будет объявлено о будущем клуба и нынешнего главного тренера команды Владимира Журавеля.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в Бресте.

Сегодня брестское «Динамо», проиграв «Альтаху» (0:3), покинуло Лигу Европы. Владимир Журавель на вопрос о своем будущем сообщил , что продолжает готовить команду к ближайшему матчу «Динамо» с «Гомелем» в Кубке Беларуси.

Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, что на пресс-конференции будут присутствовать представители клуба и главный тренер. На вопрос о том, будет ли это Владимир Журавель — был дан следующий ответ: «Приходите завтра и увидите».