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Польский тренер присутствовал на матче брестского "Динамо" с "Альтахом"

20.07.2017 22:35 — Разное | Tut.by  
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Польский тренер Мацей Бартошек посетил ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Альтахом».


Скриншот из эфира «Беларусь 5»

Ранее польские СМИ сообщали о том, что Бартошек в пятницу приступит к работе главным тренером брестского «Динамо».

Нынешний главный тренер клуба Владимир Журавель накануне якобы попрощался с командой, но сегодня руководил футболистами в игре с «Альтахом».

Тем временем стало известно, что в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию. На мероприятии, скорее всего, будет объявлено о будущем клуба и нынешнего главного тренера команды Владимира Журавеля.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в Бресте.

Сегодня брестское «Динамо», проиграв «Альтаху» (0:3), покинуло Лигу Европы. Владимир Журавель на вопрос о своем будущем сообщил, что продолжает готовить команду к ближайшему матчу «Динамо» с «Гомелем» в Кубке Беларуси.

Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, что на пресс-конференции будут присутствовать представители клуба и главный тренер. На вопрос о том, будет ли это Владимир Журавель — был дан следующий ответ: «Приходите завтра и увидите».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Польский тренер Мацей Бартошек посетил ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Альтахом".

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