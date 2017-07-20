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Польский тренер присутствовал на матче брестского "Динамо" с "Альтахом"
Польский тренер Мацей Бартошек посетил
Ранее польские СМИ
Нынешний главный тренер клуба Владимир Журавель накануне якобы попрощался с командой, но сегодня руководил футболистами в игре с «Альтахом».
Тем временем стало известно, что в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию. На мероприятии, скорее всего, будет объявлено о будущем клуба и нынешнего главного тренера команды Владимира Журавеля.
Пресс-конференция состоится в 12.00 в Бресте.
Сегодня брестское «Динамо», проиграв «Альтаху» (0:3), покинуло Лигу Европы. Владимир Журавель на вопрос о своем будущем
Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, что на пресс-конференции будут присутствовать представители клуба и главный тренер. На вопрос о том, будет ли это Владимир Журавель — был дан следующий ответ: «Приходите завтра и увидите».
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Польский тренер Мацей Бартошек посетил ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Альтахом".
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