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Журавель - о возможной отставке: Через три дня игра на Кубок Беларуси. Готовим команду

20.07.2017 22:05 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в эфире «Беларусь 5» в беседе с журналистом Владиславом Татуром прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Альтаха» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.


Фото: Геннадий Козловский

— 0:3. Ответная игра. Катастрофа или нет?

— Сегодня эмоции переполняют. Отрицательные. В такой ситуации надо поздравить соперника с выходом в следующий раунд. Поблагодарить наших болельщиков, которые пришли и поддержали нас до последней минуты. Это будет определенный опыт, школа. Курьезные по исполнению мячи соперника. В этом сезоне нам много красивых голов забивают.

По горячим следам не буду разбирать голы. Но 0:2 — и по счету тяжело вернуться в игру, зная, что надо забивать три. А третий мяч несколько надломил. Хотя команда и в начале игры выполняла план. Были неплохие моменты. В конце еще несколько создали. Но это уже не имеет большого значения.

— Это мое мнение, вы его можете опровергнуть, но кажется, что вы сегодня не угадали с составом. Согласны или нет?

— То же самое. Надо анализировать. У вас свое видение. У меня свое. Вполне возможно.

— Давайте по персоналиям. Артем Милевский. Вам понравилась сегодня его игра?

— Мы рассчитывали на Артема как футболиста, который может придержать мяч. Он неплохо сработал в Австрии. Еще раз повторю, что голы, которые мы пропустили, это не следствие плохой игры кого-то из футболистов. Стечение обстоятельств. Не более того.

— Вопрос, который, возможно, будет для вас неприятен. Это последний для вас матч в Бресте? Или это все слухи?

— Через три дня игра на Кубок Беларуси с «Гомелем». Готовим команду, — сказал Журавель.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Владимир Журавель прокомментировал разгромное домашнее поражение от "Альтаха" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

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