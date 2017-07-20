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Главный тренер "Работничков": Рад посетить вашу прекрасную страну

20.07.2017 21:48 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Работничков» Виктор Треневски прокомментировал разгром от минского «Динамо» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.


Виктор Треневски. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В первую очередь, хотел бы поздравить «Динамо» с выходом в следующий раунд. Что касается нас, то мы рады, что нам удалось посетить вашу прекрасную страну. Как я и говорил вчера на пресс-конференции, ваша команда сильнее нашей. У нас были свои шансы — мы их не использовали, пропустили три гола.

Нужно признать, что лучшая команда проходит дальше. Сегодня лучшая команда — «Динамо». Мы желаем им успехов в розыгрыше Лиги Европы, в матчах, вероятно, с кипрским АЕКом. Пускай победит сильнейший, — сказал Виктор Треневски.

 
 
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Главный тренер "Работничков" Виктор Треневски прокомментировал разгром от минского "Динамо" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

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