Главный тренер «Работничков» Виктор Треневски прокомментировал разгром от минского «Динамо» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.



Виктор Треневски. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В первую очередь, хотел бы поздравить «Динамо» с выходом в следующий раунд. Что касается нас, то мы рады, что нам удалось посетить вашу прекрасную страну. Как я и говорил вчера на пресс-конференции, ваша команда сильнее нашей. У нас были свои шансы — мы их не использовали, пропустили три гола.

Нужно признать, что лучшая команда проходит дальше. Сегодня лучшая команда — «Динамо». Мы желаем им успехов в розыгрыше Лиги Европы, в матчах, вероятно, с кипрским АЕКом. Пускай победит сильнейший, — сказал Виктор Треневски.