Футбольный болельщик сбил дрон рулоном туалетной бумаги в Аргентине

В финале студенческого футбольного матча болельщик проигравшей команды в момент, когда игроки покидали поле, бросил в их сторону рулон туалетной бумаги.

Рулон угодил в дрон, который летал недалеко от трибун и снимал матч. Неизвестно, целился ли болельщик именно в квадрокоптер, или просто хотел кинуть рулон на поле.

В результате столкновения дрон упал, у него отломался один из винтов. Неизвестно, нашли ли сотрудники стадиона человека, который бросил рулон.