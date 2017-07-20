|
Футбольный болельщик сбил дрон рулоном туалетной бумаги в Аргентине
20.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В финале студенческого футбольного матча болельщик проигравшей команды в момент, когда игроки покидали поле, бросил в их сторону рулон туалетной бумаги.
Рулон угодил в дрон, который летал недалеко от трибун и снимал матч. Неизвестно, целился ли болельщик именно в квадрокоптер, или просто хотел кинуть рулон на поле.
В результате столкновения дрон упал, у него отломался один из винтов. Неизвестно, нашли ли сотрудники стадиона человека, который бросил рулон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время студенческого футбольного матча в Аргентине один из фанатов бросил в летящий квадрокоптер рулон туалетной бумаги. Смотрите на видео, как сбили...
|
Архив (Разное)
Комментарии