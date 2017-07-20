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Прощай, артист: последние аплодисменты для Владимира Толоконникова

20.07.2017 20:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Советский актер театра и кино, заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников ушел из жизни 15 июля на 75-м году жизни. Сегодня в Московском доме кино состоялась церемония прощания, по завершении которой Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище российской столицы.

Актер приобрел широкую известность после исполнения одной из главных ролей в картине Владимира Бортко "Собачье сердце" по произведению Михаила Булгакова. Толоконников более 40 лет служил в Государственном академическом театре в Алма-Ате, снимался в российских фильмах и сериалах.

 
 
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В Москве проводили в последний путь знаменитого актера Владимира Толоконникова. Проститься с ним пришли поклонники его творчества, друзья и коллеги.

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