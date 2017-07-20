Сливы продают по 2 рубля 60 копеек, арбузы - до 3 рублей за кило. Что почем на Комаровке

Сливы на рынке продают по 2 рубля 60 копеек, а за кило клубники можно отдать до 12 рублей. FINANCE.TUT.BY следит за ценами и ассортиментом на главном рынке столицы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Огурцы Помидоры Редис Картофель 0,20−4 рубля 2,17−8,50 рублей 1−2,5 рубля 0,60−1,80 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 4−12 рублей 2−6 рубля 2,59−7 рублей 5,50−8,50 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

За неделю подешевели огурцы: от 20 копеек за кило. А вот редис в цене не изменился: от 1 рубля до 2 рублей 50 копеек. Помидоры с агрокомбината «Ждановичи» — от 2 рублей 17 копеек до 6 рублей 15 копеек, с белорусских огородов — от 2 рублей 70 копеек до 10 рублей. Импортные помидоры идут по цене от 2 рублей 80 копеек до 8 рублей 50 копеек, а черри обойдутся в 3 рубля или 6 рублей.



Фото: instagram.com/komarovka.by/

Картофель на этой неделе — от 60 копеек до 1 рубля 80 копеек. За перец просят от 1 рубля 50 копеек до 5 рублей 50 копеек, а ранняя капуста с прилавков уходит за суммы от 89 копеек до 2 рублей. Кило лисичек — с ценником от 11 рублей 45 копеек до 18 рублей, шампиньонов — от 2 рублей 80 копеек до 5 рублей 50 копеек.

Арбуз идет от 2 до 3 рублей за кило. Сладкая малина стоит от 8 до 10 рублей за килограмм, а черника — от 4 до 9 рублей. За красную или черную смородину у покупателей просят от 1 рубля 40 копеек до 3 рублей 50 копеек. Кило голубики — от 16 до 25 рублей.



Фото: instagram.com/komarovka.by/

Неуклонно дорожает клубника: за кило берут от 4 до 12 рублей. Сейчас продают эту ягоду только 17 продавцов на всем рынке. Персики на неделе от 2 до 6 рублей, абрикосы — от 2 рублей 59 копеек до 7 рублей. Цены на черешню пока замерли — от 5 рублей 50 копеек до 8 рублей 50 копеек.