Мороженое с футболистами, чемпионат по переноске жен. Топ событий в афише в эти выходные

Фестивальное лето продолжается — в эти выходные Браслав окунется в мир электронной и популярной музыки. Витебск же набирается сил после «Славянского базара» и предлагает посетить уникальные выставки, заняться йогой, научиться готовить красочное сладкое угощение и попробовать новое белорусское мороженое в компании с футболистами.

«Фестиваль Viva Braslav — 2017»

Один из главных летних опен-эйров в Беларуси подарит 24 часа музыки и активного отдыха с обширной спортивной программой и палаточным городком.

В этом году здесь выступят Макс Барских, L’ONE, IOWA, «Без Билета», «Коктейль Шаляпина» и другие исполнители. Впервые в Беларуси — электронный дуэт Vicetone (Нидерланды). В числе хедлайнеров — Swanky Tunes (Россия) и Zonderling (Нидерланды).

Будут работать две сцены, из активностей — пляжный футбол, волейбол, Кубок Беларуси по вейкборду, чемпионат по переноске жен, конкурс «Мисс Viva Braslav — 2017», аэрошоу, лунапарк.

Карту и расписание работы площадок можно узнать по ссылке , записаться на автобусный тур из разных городов Беларуси онлайн — здесь . Больше подробностей — в группе и на сайте .





Браслав, пляж на озере Дривяты, 21 июля — pre-party, основная программа — с 10 часов утра 22 июля до 5 часов утра 23 июля, билеты: 33,99−35,99 рубля.

Выставка «Невидальщина»

Экспозиция собрала изумительные предметы. Например, здесь представлена миниатюрная копия церкви Преображения Господня — жемчужина острова Кижи на Онежском озере, созданная, как и оригинал, без единого гвоздя. Посетители также увидят самую маленькую книгу на планете, картины на перьях птиц, ложки со сказками и т.д.

Справки по телефону: +375 212 60-15-21.





Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13), ежедневно до 26 августа (кроме вторников) с 10.00 до 18.00, билеты: 4 рубля — для взрослых, 3 рубля — для студентов и пенсионеров, 2 рубля — для школьников.

«Вкусный мастер-класс»

Продемонстрировать свой кулинарный талант и почувствовать себя настоящим художником сможет каждый участник мастер-класса по изготовлению и росписи яблок в шоколаде.

Подробности — в группах организаторов: детский центр « Теремок » и мини-кафе « Королевские яблочки ». Предварительная запись обязательна. В стоимость билета, помимо мастер-класса и двух угощений, созданных своими руками, включено неограниченное время на посещение центра.





Детский развлекательный центр «Теремок» (ТЦ «Континент», 2 уровень, пав. 152), 23 июля, 11.00, билет — 10 рублей.

Мастер-класс по хатха-йоге

Занятие посвятят силовым физическим упражнениям, позам, концентрации внимания, развитию чувства баланса и равновесия. Проведет мастер-класс Татьяна Воронова — йога-инструктор училась в Индии.

На занятия приходят босиком или в носках, в одежде, которая не стесняет движений. Возраст, телосложение и уровень физической подготовки не имеют значения.

Детали — в группе . Чтобы записаться на бесплатный мастер-класс, свяжитесь с организаторами по номеру: +375 29 894−18−05.



Фото: Игорь Матвеев

Студия йоги «Прана» (ул. Калинина, 16а), 22 июля, 11.00, вход свободный.

Литературные встречи

Героем першай сустрэчы стане Наталка Бабіна — беларуская пісьменніца і журналістка, старшыня Таварыства ўкраінскай літаратуры пры СБП, фіналістка літаратурнай прэміі «Ангелус» (2011, Польшча), лаўрэат прэміі БАЖ імя Веранікі Чаркасавай (2010). Адбудзецца прэзентацыя апошняга нумару беларуска-ўкраінскага альманаху «Справа» і дзіцячага забаўляльна-пазнавальнага выдання «Украіна».

Падрабязней — у суполцы .





21 ліпеня, 18.30, арт-паб «Торвальд».

Литературный клуб «ЛитКофейник» проведет встречу в новом формате, названном «Кофемолка». Героями вечера станут четыре автора, решившихся представить свои произведения на суд зрителей и экспертов.

22 июля, 16.00, «Золотое кольцо города Витебска «Двина», билет — 1,6 рубля.

Выставка флористов

На этой выставке можно познакомиться с работами флористов, посетить мастер-классы, узнать о деятельности междунродной ассоциации фитоколлажистов «Флориссима» .

Контактный телефон: 8 0212 29-16-73.



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поселок Руба, музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево», ежедневно до 30 июля (кроме понедельников и вторников) с 10.00 до 17.00, билеты: 2−3 рубля.

Футбольный матч «Витебск — Слуцк»

В рамках Кубка Беларуси по футболу состоится матч 1/8 финала между клубами «Витебск» и «Слуцк».

За час до начала матча посетители смогут поучаствовать в дегустации мороженого от торговой марки «Белы Полюс» с участием футболистов, принять участие в развлекательных спортивных конкурсах и хорошо провести время с семьей и друзьями.



Фото: vk.com/belypolus

ЦСК, 23 июля, 17.00, рубль — детский, 2 рубля — женский, 4 рубля — мужской.

Анонс праздника МЧС

25 июля жителей Витебска приглашают на праздник, посвященный Дню пожарной службы.

В пойме Витьбы спасатели запланировали товарищеский матч по пляжному футболу, эстафету «Пожарное братство» и представления для зрителей. Следите за подробностями и точным временем акции — в группе и на сайте .

Об остальных мероприятиях можно найти информацию на AFISHA.TUT.BY .