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Мороженое с футболистами, чемпионат по переноске жен. Топ событий в афише в эти выходные
Фестивальное лето продолжается — в эти выходные Браслав окунется в мир электронной и популярной музыки. Витебск же набирается сил после «Славянского базара» и предлагает посетить уникальные выставки, заняться йогой, научиться готовить красочное сладкое угощение и попробовать новое белорусское мороженое в компании с футболистами.
«Фестиваль Viva Braslav — 2017»
Один из главных летних опен-эйров в Беларуси подарит 24 часа музыки и активного отдыха с обширной спортивной программой и палаточным городком.
В этом году здесь выступят Макс Барских, L’ONE, IOWA, «Без Билета», «Коктейль Шаляпина» и другие исполнители. Впервые в Беларуси — электронный дуэт Vicetone (Нидерланды). В числе хедлайнеров — Swanky Tunes (Россия) и Zonderling (Нидерланды).
Будут работать две сцены, из активностей — пляжный футбол, волейбол, Кубок Беларуси по вейкборду, чемпионат по переноске жен, конкурс «Мисс Viva Braslav — 2017», аэрошоу, лунапарк.
Карту и расписание работы площадок можно узнать по
Выставка «Невидальщина»
Экспозиция собрала изумительные предметы. Например, здесь представлена миниатюрная копия церкви Преображения Господня — жемчужина острова Кижи на Онежском озере, созданная, как и оригинал, без единого гвоздя. Посетители также увидят самую маленькую книгу на планете, картины на перьях птиц, ложки со сказками и т.д.
Справки по телефону: +375 212 60-15-21.
«Вкусный мастер-класс»
Продемонстрировать свой кулинарный талант и почувствовать себя настоящим художником сможет каждый участник мастер-класса по изготовлению и росписи яблок в шоколаде.
Подробности — в группах организаторов: детский центр «
Мастер-класс по хатха-йоге
Занятие посвятят силовым физическим упражнениям, позам, концентрации внимания, развитию чувства баланса и равновесия. Проведет мастер-класс Татьяна Воронова — йога-инструктор училась в Индии.
На занятия приходят босиком или в носках, в одежде, которая не стесняет движений. Возраст, телосложение и уровень физической подготовки не имеют значения.
Детали — в
Литературные встречи
Героем першай сустрэчы стане Наталка Бабіна — беларуская пісьменніца і журналістка, старшыня Таварыства ўкраінскай літаратуры пры СБП, фіналістка літаратурнай прэміі «Ангелус» (2011, Польшча), лаўрэат прэміі БАЖ імя Веранікі Чаркасавай (2010). Адбудзецца прэзентацыя апошняга нумару беларуска-ўкраінскага альманаху «Справа» і дзіцячага забаўляльна-пазнавальнага выдання «Украіна».
Падрабязней — у
Литературный клуб «ЛитКофейник» проведет встречу в новом формате, названном «Кофемолка». Героями вечера станут четыре автора, решившихся представить свои произведения на суд зрителей и экспертов.
Выставка флористов
На этой выставке можно познакомиться с работами флористов, посетить мастер-классы, узнать о деятельности междунродной ассоциации фитоколлажистов
Контактный телефон: 8 0212 29-16-73.
Футбольный матч «Витебск — Слуцк»
В рамках Кубка Беларуси по футболу состоится матч 1/8 финала между клубами «Витебск» и «Слуцк».
За час до начала матча посетители смогут поучаствовать в дегустации мороженого от торговой марки
Анонс праздника МЧС
25 июля жителей Витебска приглашают на праздник, посвященный Дню пожарной службы.
В пойме Витьбы спасатели запланировали товарищеский матч по пляжному футболу, эстафету «Пожарное братство» и представления для зрителей. Следите за подробностями и точным временем акции — в
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Витебск набирается сил после "Славянского базара" и предлагает посетить уникальные выставки, заняться йогой, научиться готовить красочное сладкое угощение и...
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