Под Витебском неопытный водитель легковушки столкнулся с фурой: три человека в больнице

Под Витебском днем 20 июля неопытный водитель легковушки столкнулся с фурой. В результате аварии травмированы три человека, сообщили в ГАИ Витебска.



Фото: ГАИ Витебска

Авария случилась на первом километре автодороги Р49 (юго-западный обход Витебска). 18-летний водитель автомобиля Ford 1999 года рождения на крутом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом, которым управлял мужчина 1968 года рождения.



Фото: ГАИ Витебска

В результате ДТП травмированы водитель и два пассажира легковушки (2000 и 1998 годов рождения). Все трое — жители Полоцка. Как выяснилось, водитель легковушки получил водительские права 9 дней назад.