ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Витебском неопытный водитель легковушки столкнулся с фурой: три человека в больнице

21.07.2017 07:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Под Витебском днем 20 июля неопытный водитель легковушки столкнулся с фурой. В результате аварии травмированы три человека, сообщили в ГАИ Витебска.


Фото: ГАИ Витебска

Авария случилась на первом километре автодороги Р49 (юго-западный обход Витебска). 18-летний водитель автомобиля Ford 1999 года рождения на крутом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом, которым управлял мужчина 1968 года рождения.


Фото: ГАИ Витебска

В результате ДТП травмированы водитель и два пассажира легковушки (2000 и 1998 годов рождения). Все трое — жители Полоцка. Как выяснилось, водитель легковушки получил водительские права 9 дней назад.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мороженое с футболистами, чемпионат по переноске жен. Топ событий в афише в эти выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика