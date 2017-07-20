ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезду американского футбола помиловали за преступление 10-летней давности

21.07.2017 08:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити (штат Невада) приняла решение освободить из тюрьмы экс-звезду американского футбола О. Джея Симпсона, отбывающего заключение за участие в вооруженном ограблении. Соответствующие слушания состоялись в четверг. По их итогам комиссия постановила, что Симпсон сможет выйти на свободу в октябре.


О. Джей Симпсон. Фото: Reuters

70-летний экс-спортсмен (настоящее имя — Орентал Джеймс Симпсон) был приговорен к 33 годам лишения свободы за то, что в сентябре 2007 года вместе с приятелями ворвался в номер гостиницы в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Коллекционер утверждал, что Симпсон и его подельники завладели спортивными наградами, угрожая ему револьвером.

Суд разрешил экс-футболисту подать прошение об условно-досрочном освобождении лишь через девять лет после начала отбывания им тюремного срока в 2008 году.

Выступая перед комиссией в режиме телеконференции, находящийся в тюрьме Симпсон заявил в четверг, что лишь хотел вернуть принадлежащие ему трофеи. По его словам, во время инцидента он не направлял ни на кого оружия и не угрожал.

— За свои девять лет пребывания здесь [в тюрьме] я осознал, что я хороший человек, — заявил он комиссии.

— Я бы сделал все, чтобы этого никогда не случилось, — отметил он, говоря о преступлении.

Симпсон попросил освободить его, утверждая, что он является примерным заключенным и что, находясь в тюрьме, осознал недопустимость применения насилия. Комиссия согласилась, заявив при этом, что он может вернуться в тюрьму в случае если нарушит условия досрочного освобождения.

Это уже не первые проблемы с законом у Симпсона. В 1994 году он был обвинен в убийстве супруги Николь Браун Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана, однако был оправдан. После этого родственники Голдмана возбудили против экс-спортсмена гражданский иск. В 1997 году жюри присяжных в Санта-Монике (штат Калифорния) признало его виновным, приговорив к выплате штрафа в размере $ 33,5 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити (штат Невада) приняла решение освободить из тюрьмы экс-звезду американского футбола О. Джея...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Витебском неопытный водитель легковушки столкнулся с фурой: три человека в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика