Брестский облисполком дольщикам: замена платформ на пандусы не представляется возможной

Ответ из облисполкома стал шоком для брестских дольщиков, протестующих против установки подъемников вместо пандусов, пишет "Брестская газета".



Фото: Людмила Селех

«Замена подъемных платформ на пандусы не представляется возможным», — говорится в ответе, который подписал заместитель председателя облисполкома Виктор Саковский. В обосновании идет ссылка на п. 5.1 СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания» (изменение №21 СНБ 3.02. 04-03, введенное в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 10.05.2017 №100). Согласно ему, «в оборудованных лифтами жилых домах и общежитиях при необходимости устройства лестницы, ведущей на крыльцо, кроме нее должна быть предусмотрена подъемная платформа с вертикальным перемещением. Устройство пандуса допускается при перепаде высот не более 0,6 м».

Стоит отметить, что ранее дольщики получили ответ и на аналогичное обращение в горисполком. В нем сообщалось, что по итогам прошедшей встречи жильцов микрорайона с руководством фирмы-застройщика «Брестжилстрой» и городских властей товариществам собственников и службам заказчиков предложено следующее. По жилым домам, уже введенным в эксплуатацию, при обращении товариществ в горисполком будет принято решение о разрешении строительства пандуса, а также оказано содействие в изготовлении проектно-сметной документации на него. Платить за обустройство пандуса должны были сами дольщики.

Что касается строящихся жилых домов, то в письме сообщалось, что заказчик внесет изменения в проектно-сметную документацию по замене подъемника на пандус.

После ответа из горисполкома у дольщиков, чьи дома еще не введены в эксплуатацию, появилась надежда, что у них будут пандусы. Письмо из облисполкома ее перечеркнуло.

Тем не менее брестские дольщики сдаваться не собираются и намерены отстаивать свои интересы.