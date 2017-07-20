Для тех, кто устал ездить во Львов: гид по Ужгороду

Именно в этот город 12 июня приезжал Петр Порошенко открывать безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Сказочный Ужгород всегда был городом, где встречались два мира — постсоветский и европейский.



Фото: guide.karpaty.ua

Ужгород расположен практически на словацкой границе, в 25 километрах от венгерской и в 100 километрах от румынской. И если до Киева отсюда целых 800 километров, то до столицы Венгрии около 330 километров.

Но все-таки стоит ехать в этот город специально, а не просто миновать его по пути в Европу…

Миниатюрный, старинный малоэтажный город с интересной тысячелетней историей в разное время был частью Австро-Венгрии и Чехословакии, а советским стал даже позже городов Прибалтики — в 1945 году.

Ужгород — самый малочисленный многонациональный областной центр Украины. Кстати, Ужгородской области не существует, есть Закарпатская. А Закарпатье в Европе называют Transkarpatia.

Транспорт

Публикация от Karina Yatsuna (@karina_katherina) Июл 19 2017 в 8:49 PDT

Удобнее всего добираться из Львова, потому что он узловой центр Западной Украины. До него идет белорусский поезд, сюда же прибывают поезда из Киева и Одессы. Из Львова около шести часов езды, и билет даже в купе обойдется не больше семи долларов, а региональной скоростной электричкой — и вовсе три. Добраться можно и на автобусе, но они менее комфортабельные. Билет обойдется около пяти долларов. Открытие Ужгорода начинается с современного железнодорожного вокзала, который построили в 2004 году, придав ему вид замка. В городе перемещаться удобнее всего пешком, потому что все достопримечательности — в шаговой доступности. Но для лентяев тут тоже раздолье: очень недорогое такси и копеечные маршрутки. Электротранспорт отсутствует.

Жилье



Фото:cityhostel.in.ua

Удобно, безопасно и дешево снять квартиру посуточно. Цены зависят от месторасположения и времени года (в фестивальную пору заплатить придется больше). В обычное время - в среднем двенадцать долларов сутки однокомнатная на два спальных места.

В городе есть симпатичные и удобные хостелы. Например, CITY HOSTEL PANORAMA ЗАТИШКУ находится в центре на ул. Толстого, 5 (на 4 этаже в современном здании со стеклянным лифтом. Комнаты 2-, 4- и 6-местные, 5−6 долларов за спальное место). Над хостелом — ресторан-клуб, где периодически проводят шумные дискотеки. Если вас это смущает, то поищите хостел Hospoda на ул. Волошина, 40. Он находится в тихом центре. В наличии — 2-, 3- и 4-местные номера. Самый дорогой номер с кроватью размера king-size обойдется около 22 долларов в сутки. Как правило, во всех хостелах города есть все необходимое для комфортного проживания: кухня, парковки, WI-FI.

Если же вы хотите жить в отеле, то обратите внимание на четырехзвездочный « Олд КОНТИНЕНТ » на площади Петефи, 4. Высокие стандарты сервиса и честь быть в списке сотни лучших отелей Украины. Все номера с индивидуально разработанным интерьером, от 60 долларов в сутки.

Что посмотреть/посетить/узнать

Публикация от Ужгород онлайн (@uzhgorodonline) Июл 19 2017 в 8:39 PDT

Сначала просто прогуляйтесь по городу: улицы Корзо, Волошина, набережные, Театральная площадь и Петефи. Полюбуйтесь старинными фасадами с красивой лепниной — какие-то совсем «подуставшие», но не менее очаровательные, другие уже отреставрированы. Так даже можно понять, у кого из хозяев нашлись свободные деньги, а у кого — нет.

Характерный элемент ужгородской архитектуры - ковка. В Ужгороде кованые балконы, ворота, ограды, перила и многое другое. Она не только эстетична, но и практична, как гласит слоган одной местной фирмы-кузни — «Одного разу и назавжди».

Еще это необыкновенно живописный городок. Мне кажется, я больше нигде не видела такого количества и разнообразия цветов в городском пространстве и частных палисадниках. Начиная с ранней весны и до первых заморозков.

Здесь много цыган. Это не всегда опасность, просто будьте готовы. К слову, в Ужгороде проживает Аладар Адам, который первый в СССР создал общественную цыганскую организацию, а в 2000-х представлял цыган в Совете Европы в Страсбурге как депутат ромского парламента. Старейшин по цыгански называю «баро», а мы уже сами превратили это в «барон».

Главной достопримечательностью города принято считать замок. Не каждый город в принципе может похвастаться его наличием, а ужгородский считается одним из красивейших в Закарпатье. Замок существует с 11 века и на протяжении всего времени не раз перестраивался и менял собственников. Сегодня тут расположен краеведческий музей с множеством экспозиций и парковой территорией. Адрес: Капитульная, 33, билет — около 1 доллара.



Ужгородский замок. Фото: guide.karpaty.ua

Тут же, бок о бок, на четырех гектарах расположился под открытым небом Скансен — музей народной архитектуры и быта. Более двадцати старинных строений, привезенных со всего Закарпатья. Поражает деревянная церковь 1777 года, построенная без единого гвоздя. Рядом с церковью — последняя в мире действующая шестигранная гуцульская колокольня. Закрыта только по вторникам.

На соседней улице Ольбрахта, 6 притаился ботанический сад. О нем немногие знают, хотя он ровесник самой Закарпатской области. Вход в него незаметен, а сам сад спускается вниз от террасы к террасе и к реке, с перепадом высоты около 20 метров. Есть оранжерея с тропическими растениями. Самый красивый период — весна, когда цветут магнолии. На одном из деревьев сада распускаются цветы размером в две ладони. Всего в ботаническом саду собрано около 4 тысяч видов растений.

Возвращаясь к центру по улице Волошина, нырните в пассаж слева, там увидите один из немногих в Украине путеводителей, написанных языком Брайля. Дойдя до конца пассажа, вы вынырнете возле местной филармонии. В прошлом — ортодоксальная синагога ашхеназов. В советский период иудейская символика была удалена, а само здание реконструировали. Но до сих пор оно притягивает туристов своей красотой.

Пройдя от филармонии через Театральную площадь, спускайтесь на набережную Независимости, именно на ней высажена самая длинная в Европе липовая аллея (2,2 км) — еще одна местная достопримечательность. Говорят, деревья высажены так, чтобы цветение длилось как можно дольше, то есть чередуются разные сорта лип. Аллея спасает от жары летом и радует глаз золотом осенью. А в период цветения на ней кружится голова от медового запаха.

Публикация от Mary Lauda (@mary__lauda) Июл 19 2017 в 8:22 PDT

Перейдите реку, на другой набережной находится областной музыкально-драматический театр, на сцене которого ставят спектакли с участием местной труппы и дают концерты гастролирующие артисты.

Можно сказать на современном сленге, что река Уж и ее набережные «сделали этот город». Река всегда придает городу особое очарование, а ужгородские набережные, усаженные липами, каштанами, сакурами и усеянные кофейнями и террасами, просто притягивают горожан и туристов.

Храмы

Публикация от Sophie Vacharadze (@vacharadze_sofi) Июл 18 2017 в 6:54 PDT

Несомненно, самая красивая религиозная постройка Ужгорода — Крестовоздвиженский кафедральный греко-католический собор, датируемый 17 веком. Фасад — с треугольным фронтоном и примыкающими восьмигранными трехъярусными башнями. На очень выгодном месте на замковой горе (ул.Капитульная) и просматривается с разных точек Ужгорода.

В самом центре старого города на ул. Волошина возвышается римско-католический костел святого Юрия, архитектурный памятник 18 века. Он построен в стиле барокко и назван в честь Юрия Другета, одного из древних владельцев города.

И православная святыня — храм Христа Спасителя. Это современная постройка 2000 года на площади Кирилла и Мефодия с большим золоченым куполом. Храм относится к Московскому патриархату.

Скульптуры

Стоит увидеть памятник Волошину (набережная Независимости). Не потому что это большая культурная ценность, но потому что Августин Волошин был первым президентом Украины, самопровозглашенной в марте 1939 года Карпатской Украины. Несмотря на то, что государство просуществовало всего лишь день, это было значимое историческое событие.

Фото: TripAdvisor

На углу улиц Корзо и Волошина увидите любимый туристами памятник Фонарщика за работой. Говорят, что у памятника есть реальный прототип — дядя Коля. Его помнят начитанным мужчиной, всегда носящим портфель с книгами. У лестницы скульптурной композиции стоит и портфель. Это одно из любимых мест туристов для фото.

И особое внимание стоит уделить популярным мини-скульптурам авторства Михаила Колодко, количество которых постоянно увеличивается и насчитывает сейчас более двадцати штук. Все началось в конце 2010 года с появления в городе Николайчика, его объявили помощником святого Николая, который исполняет желания. Со временем скульптуру полюбили, но сначала находились даже те, кто считал ее богохульной. Ежегодно в Ужгороде проводилась регата на самодельных плавсредствах, и по правилам требовалось наличие маяка. Так вот, юмористическая копия Статуи свободы, установленная на перилах пешеходного моста, являлась одновременно маяком с мигающим светодиодом. Потом был Ференц Лист, солдат Швейк, художник Глюк и т.д. Это превратилось в многолетнюю традицию. Скульптуры разбросаны по всему городу. Путеводитель по их расположению можно скачать здесь , а поиск можно превратить в забавный квест.

Цветущий Ужгород

Публикация от Катерина Ірха (@irha_kt) Июл 19 2017 в 1:41 PDT

У многих Ужгород ассоциируется с цветущими сакурами. На это зрелище едут со всех концов Украины и ближнего зарубежья. Все-таки Ужгород доступнее Японии. В это время город становится розовым, восхищая разной палитрой оттенков. Можно даже наблюдать розовый «снег» из лепестков, а тротуары покрываются розовым ковром. Период цветения — с конца апреля до середины мая в зависимости от погоды.

Но это не единственный «цветущий повод» для поездки в Ужгород. Практически одновременно с сакурами зацветают всевозможные сорта магнолий, японская айва, райские яблони, багрянник (иудино дерево), потом свисает гроздьями разноцветная глициния. Позже между Корзо и Корятовича выпускает сиреневые свечи из колокольчиков уникальное адамово дерево. С первым летним теплом все утопает в розах, кустовых и вьющихся. В июне в сквере возле областной администрации распускается тюльпановое дерево. И так, одни за другими, — клумбы, палисадники, кусты, деревья.

Где вкусно

Публикация от D.Y.A (@dya.minimal) Июл 19 2017 в 7:42 PDT

Небольшой секрет. Здешний кофе лучше и Львовского, и Венского — самый вкусный именно в Закарпатье. В любом затрапезном заведении города его восхитительно варят. Практически в каждом круглосуточном мини-магазине «Зина» стоит профессиональная кофемашина. Поэтому стоит просто найти место по душе, отвечающее вашим эстетическим предпочтениям. Обратите внимание на традицию горожан пить кофе, стоя за барной стойкой на улице.

Кофейни открываются в восемь утра, а некоторые и того раньше, например Goriziana на ул. Ракоци, 22 работает с семи. В нее всегда выстраивается очередь! Достойны внимания сеть «Меделин», «Кавовий двір», Alvaro.

Завтраки. Если вы остановились в отеле, то, как правило, вопрос с завтраками решен автоматически. В остальных случаях об этом стоит позаботиться заранее, чтобы спросонья не бродить в поисках еды по городу. Рекомендуем «Ням Ням» с красивым залом в прованском стиле на проспекте Свободы, 35, с длиннющим списком блинчиков в меню по 2 доллара за штуку. А еще хорошо поесть на террасе с лавандовыми мотивами ресторана «Ужгородский замок» на ул. Капитульная, 33. Откуда сразу после трапезы удобно отправиться на экскурсию.

Кроме того, можно за 8 долларов приобщиться к шведскому столу в ресторане отеля «Олд КОНТИНЕНТ».

Фастфуд. Если вы хотите перекусить свежайшей слоеной булочкой с чашкой кофе, то вам нужно в кафе «Арагви» на пр. Свободы, 3. На ул. Корзо, 17 в La Bochee подкрепитесь сэндвичем или пиццей. В разных местах встречаются киоски с бургерами или гирос-будки.

Сладкий Ужгород обычно ассоциируется с фамилией Штефаньо и их одноименной кондитерской на ул. Духновича, 16. Тут работают известные шоколатье Валентин и Валентина, брат и сестра. Валентина чаще находится во Франции или ездит с мастер-классами по миру. В том числе бывала и в Минске. Они первыми в Украине стали делать миндальные пирожные макароны, арахисовое масло, а еще разработали рецепт фирменного торта «Ужгород».



Фото:tourinform.org.ua

Но это не единственная известная кондитерская. В центре города есть несколько заведений кондитерского дома Бондаренко, например в пер. Театральный, 15. Сеть представляет большой выбор пирожных и конфет ручной работы.

А в кондитерской Ta Pash Cakes на ул. Собранецкой, 25 местные жители предпочитают заказывать торты на семейные торжества. Нежнейшая выпечка, кусочек которой можно отведать в светлом зале кафе или на его террасе во дворе.

Полноценно поесть предлагают огромное количество кафе. От пиццерий до пафосных заведений. Самый бюджетный вариант — так называемые Їдальнi (столовые), где обед обойдется в 3 доллара, например на пл. Петефи или ул. Фединца. Кафе-пиццерия «Антресоль Mrs. Greenwich» на ул. Корятовича, 1 подойдет для любой компании и для любого кошелька. В ресторане Fabbrica Drugett на ул. Корзо, 17 (на месте бывшего Fanfan) подают ланчи по бюджетным ценам. Например, крем-суп морковь/сельдерей/имбирь/яблоко около 1 доллара. Если захотите изысков, идите в относительно новый ресторан формата гастрономический бутик «Кухня» на ул. Фединца, 19. Небанальное меню и хорошая винная карта. Дорого. В жаркое время во многих заведениях предлагают в качестве комплимента воду с лимоном, огурцом или зеленью.



foursquare.com

За пивом. Самое колоритное пивное заведение в этническом стиле — ирландский паб Egan. За названием стоит реальная личность, экономист ирландского происхождения, отправленный властями Австро-Венгрии в регион для выяснения и улучшения экономической ситуации. Его убили, версий убийства несколько и все они не подтверждены. Попросите барменов в пабе, они, скорее всего, не поленятся рассказать. Паб находится на ул. Волошина, 38 и представляет собой здание красной кирпичной кладки, увитое диким виноградом и с зелеными витражами. Внутри, в зале, всегда полумрак, как во времена Средневековья. Здесь знают толк в еде и пиве. Например, что к нефильтрованному светлому неплохо подать кусочек лимона. В Ужгороде много современных пабов с крафтовым пивом, например, «Корзо 10» (адрес: ул. Корзо, 10)

Купить. Помимо разных местных сувениров, обязательно купите уже упомянутый выше торт «Ужгород». Не забудьте и про бутылочку закарпатского коньяка, который разливают на ужгородском коньячном заводе «Тиса» с 1959 года. Знаю не понаслышке, что его с удовольствием пьют французы.



Фото: westcamper.com.ua

Еще в Ужгороде можно продегустировать местное вино в залах замка или в этно-велнесс-отеле «УнгварЪскій ». Отель, между прочим, построен на естественном минеральном источнике и предлагает различные спа-процедуры.

Если у вас есть время и желание, то в разной удаленности от Ужгорода находятся такие достопримечательности:

Горянская ротонда 12 века (5 км от Ужгорода).

Невицкий замок. Остались практически только руины от замка 13 века (около 12 км). Воеводино, экологический курорт с восстановленным старинным парком Шенборна . (Около 45 км)



Фото: vv-hotel.com

В разное время года в Ужгороде и окрестностях проходят тематические фестивали. Например, в апреле международный фестиваль духовой музыки, в мае — фестиваль меда и Сакура-фест, а в ноябре — праздник молодого вина. В общем, если соберетесь, в любое время найдете, чем себя развлечь и накормить в закарпатской столице.