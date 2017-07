Куда пойти за 5 рублей в Минске: гид по бюджетным событиям на выходные

В эти выходные в Минске температурный фон повысится, а это значит, что пора хватать лето за хвост и проводить уик-энд активно. Что предпочесть и как провести время, если в кармане не больше 5 рублей или денег нет совсем, подскажет AFISHA.TUT.BY в традиционном обзоре.





Где: САД, пл. Свободы, 17 Когда: 21 июля, 22.00 Сколько: вход свободный

Долгожданный концерт электронного музыкального проекта Intelligency пройдет в сопровождении оркестра под звездным июльским небом. После полуночи зрителей ждут уличные танцы вместе с гостем нашей столицы — Gorsky. Так что #всевсад, ночка будет жаркая.





Где: Парк им. М. Горького Когда: 22 июля, 11.00 Сколько: бесплатно

На проспекте Независимости в эту субботу организуют парад спасателей и техники МЧС, посвященный Дню пожарной службы. Торжества пройдут также в Парке Горького. Здесь, как всегда, спасатели проведут конкурсы, показ техники, появится возможность познакомится со снаряжением, попасть в дымокамеру.





Где: парк им. Челюскинцев, пр-т Независимости, 84 Когда: 22 июля, 11.00 Сколько: бесплатно

И снова тренировка в парке, в эту субботу здесь проведут мастер-класс Make body. Это эффективный комплекс упражнений, который увлекает и мотивирует полностью отдаться процессу. Тренировка поможет укрепить мышцы, снять стресс и лучше понять и почувствовать свое тело. Приходите попробовать! Возможно, именно этот мастер-класс вдохновит вас включить занятия спортом в свое расписание. И не забудьте пройти регистрацию .



Где: галерея Blique, ул. Некрасова, 11/34 Когда: 22 июля, 12:00 Сколько: вход бесплатный

Организаторы барахолки «Жесткий сек» хотят показать, что сфера моды неразрывно связана с уличной жизнью, свободным искусством. Здесь участников не ограничивают одной лишь тематикой одежды, каждый желающий сможет выставить украшения, предметы интерьера, книги, свои картины. Галерея Blique выступит не только как организатор, но и как участник барахолки: будут выставлены стенды с дизайнерскими украшениями.





Где: НЦСИ на Некрасова, Музей-мастерская З.И. Азгура, Национальный исторический музей, «Мед» (Толбухина, 4) Когда: 21 — 23 июля, с 12.00 Сколько: вход по билетам НСЦИ — 3 руб., студентам 2 руб.

В рамках фестиваля «Нефильтрованного кино» зритель увидит конкурсные и внеконкурсные показы. Конкурсные показы состоятся в Национальном центре современных искусств (Некрасова, 3) и включат в себя четыре программы: анимационную, экспериментальную, документальную и игровую.

Внеконкурсный показ представят в арт-пространстве «Мед» (Толбухина, 4), где можно будет в неформальной обстановке пообщаться с режиссерами, посмотреть и обсудить фильмы.





Где: Дримлэнд, ул. Орловская, 80 Когда: 22−23 июля, с 12.00 Сколько: 5 рублей (10% от суммы проданных билетов пойдет в международный фонд помощи детям Unihelp)

Третий в этом сезоне фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha продолжит удивлять уличной едой со всего мира: улитки, лягушачьи лапки, чуррос, круассан-сэндвич и пулд порк. Гостей июльского фестиваля ждет обновленный фудкорт из почти 100 блюд.

Обновления ждут и музыкальную часть фестиваля: 2 дня, 2 сцены, 20 ярких команд. На своих местах останутся хэндмейд маркет «ЦЕХ32» с кучей ништяков и дизайнерских вещей, самая расслабляющая чилаут-зона «Дым» и уличный кинотеатр с десятком фильмов для всей семьи.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 22 июля, 14.00 Сколько: бесплатно

Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Sergey Zhilinskiy, Юрий Пашкевич и другие. В Каретном дворике можно будет познакомиться с творческой мастерской «Хангмелеон», а на арт-террасе поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели» и Dance Cafe.





Где: Музей-мастерская З.И. Азгура Когда: 22 июля, 18.00 Сколько: 5 рублей

В эту субботу пройдет второй фестиваль импровизационной музыки «Импролето». Одним из гостей мероприятия станет известный контрабасист, родившийся в Минске, а в настоящее время проживающий во Франции — Дмитрий Токарев. Музыкант также является участником необычного музыкального проекта «N.O.I.R.» (No One Is Real), премьера которого состоится в музее 22 июля.





Где: Площадь Свободы Когда: 22 июля, 20.30 Сколько: бесплатно

22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique». Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни. Окунуться в атмоферу французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.





Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», Дом кино, «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный». Когда: каждый день по 16 августа. Сколько: от 3,5 рублей

Любопытно посмотреть, чем закончится эксперимент работы Нолана с историческим материалом. «Дюнкерк» — первый в карьере режиссера фильм, снятый не по оригинальному, написанному им сценарию. Что понятно уже сейчас — без драмы не обойдется. За нее в ответе и сильные актерские партии, как-то: Том Харди («Безумный Макс. Дорога ярости»), Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), а также тревожные скрипки композитора Ханса Циммера.

***

Добавка для тех, кто устал от городской суеты и не прочь разнообразить выходные недалекой поездкой. Итак, центр экотуризма «Станьково» приглашает на индийский праздник — Фестиваль красок «Холи» . Танцы, красочное шоу, флешмобы — вход свободный.

А на берегу реки Ислочь в 35 км от Минска 21 и 22 июля пройдет фестиваль « Shimko собирает друзей ». На мероприятие билеты не продаются. Организаторы раздадут до 3 тысяч пригласительных тем, кто заполнит анкету и пройдет регистрацию на сайте .

А тем, кто всю неделю экономил и насобирал к выходным солидную сумму на концерт, предлагаем отправится на десятый музыкальный фестиваль « Рок за Бобров ». 22 июля организаторы готовятся встретить на аэродроме «Боровая» до 20 тысяч гостей.





Помимо культовых «Чайфа» и «Касты», особое внимание обращает на себя выступление проекта Brutto&Lyapis с программой Double Hot. Белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рок за Бобров» музыкантами будет разработана особенная музыкальная программа. Также подтверждено участие групп «Сплин», «Дай Дарогу!», Anacondaz, Naviband. Цена билета: от 35 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

И это еще не все. 22 июля состоится фестиваль Viva Braslav , который в прошлом году вошел в число главных летних опен-эйров Беларуси. В этом году на мероприятии выступят IOWA, Swanky Tunes, «Без билета», Feel и другие артисты. Купить билет