Ежедневно мы тратим большую часть своего времени и ресурсов на работу. Редко когда человек, отработав день, не тянет доделывать дела домой, не занимается решением рабочих вопросов в выходные. И так изо дня в день. Понятно, что к определенному моменту наступает не только физическое утомление, но и эмоциональное выгорание.

Но каждому хотя бы раз в году предоставляется возможность потратить несколько недель исключительно на отдых и на себя — наступает «долгожданный и очень маленький отпуск».





Только, к сожалению, главные послеотпускные фразочки: «отпуска, как и не было», «в отпуске больше устала, чем отдохнула», «мне нужен отпуск после отпуска».

Почему так происходит? Потому что многие используют отпускное время не как период для отдыха и восстановления, а как возможность закончить недоделанные дела по работе, дополнительно заработать, сделать капитальный ремонт дома или на даче. Стоит ли потом удивляться, что выход на работу сопровождается усталостью, упадком сил и желанием свернуться в кокон под одеялом?

Как не надо

Отпуск — время ничегонеделания и безделий

Многие воспринимают отпускной период как время полной, в прямом смысле слова, физической и психологической разгрузки. Существенное ограничение физической активности, благодаря валянию на домашнем диване или на песочке у моря, не приведет к желанному расслаблению и отдыху. Если проводить аналогию: отпуск в таком праздном режиме — это то же, что и посленовогодние выходные. Обилие еды и свободного времени, которое тратится на просмотр ТВ и соцсети, только усиливает утомление. Неудивительно, что многие после такого отпуска жалуются на упадок сил, плохое самочувствие и неизвестно откуда взявшиеся 3 кг.





Отпуск — время дополнительной работы

Для многих отпуск — это время дополнительных подработок, ведь денег всегда не хватает. Или же многие погружаются с головой в домашние дела: начинают делать капитальный ремонт, достраивать дом. Конечно, заработать дополнительно денег — идея неплохая. Но когда во время заслуженного отдыха мы снова включаемся в рабочий режим, за прибавку к бюджету работа забирает наше здоровье. То же и с многочисленными домашними делами. Когда желание «подремонтировать квартиру» превращается в ежедневные многочасовые марафоны, отнимающие все силы, то отпуск теряет свой смысл и становится труднее рабочих будней.

Отпуск — время закрытия рабочих дел

Все, что мы не успели сделать по основной работе (отчеты, проекты, бизнес-планы), нужно непременно закрыть в отпускной период. Это разумное решение, если время на все дела выделяется строго дозированно. Но когда многочасовое засиживание за компьютером и с бумагами становится частью отпуска, полноценному отдыху можно сказать «пока».





Сходные причины послеотпускной усталости выделяет и известный российский психолог, коуч Марина Мелия:

— Отпуск — чужой отдых. В этом случае наш заслуженный отдых навязывается рекламой, желаниями других (семья хочет на море — значит, надо на море; подруга настаивает поехать в горы — едем в горы). По сути, мы следуем желаниям других, игнорируя собственные потребности.

Отпуск многостаночника. В течение пары недель люди нередко хотят успеть сделать все, что планировали или не успевали сделать: завершить стройку, запасы на зиму, записать детей в кружки, свозить родителей в санаторий, пройти медицинское обследование. Попытка сделать огромное количество дел в отпуск не только приводит к утомлению, но и возникновению чувству вины, если не удалось выполнить запланированные дела.

Рабочий отпуск. Многим так и не удается переключиться в отпуске на отдых. Особенно это касается собственников бизнеса и людей, которые занимают руководящие посты. Классическая иллюстрация — отдых бизнесмена с супругой на пляже. Только в руках жены коктейль в руках и глянцевый журнал, а у него — ноутбук, а под боком мобильный и ручка с блокнотом. Такие люди не могут расслабиться из-за чувства постоянного контроля «всех и вся». В голове только одно: «Как там они без меня? Подписали договор? Подготовили отчеты для налоговой?»

С места в карьер. Не успел завершиться отпуск, как многие с головой погружаются в работу: пытаются работать снова в полном объеме и режиме многозадачности. Это ошибка. Нужно постепенно входить в курс дела, чтобы перестроиться и психологически, и физиологически к новому ритму.





Как надо

Информационная диета

Необходимо ограничение или исключение интернета, компьютеров, гаджетов, ТВ и пр. Давайте задумаемся: сколько часов ежедневно мы тратим на все эти блага 21 века? Информационный поток настолько обилен, что иногда даже физически мы не успеваем его перерабатывать. Что уж говорить про умственную обработку. Мы перегружаем свой мозг обилием как нужной, так и не нужной информации.

А так хочется просто понаблюдать за реальным миром, чаще отдыхать и общаться с реальными людьми, а не с «виртуальными френдами».

Отпуск — прекрасная возможность провести дни в режиме offline. Разгрузитесь, освободите себя от лишней информации, и вы увидите, насколько ровнее станет ваше настроение.

Сочетание умеренной физической и умственной нагрузки

Не стоит бросаться в крайности: компенсировать недостающую физическую активность исключительно спортзалом или прополкой огородов, а мозг загружать изучением философских трактатов. Умеренный физический труд (пробежка, ходьба, прогулки по лесу, плавание, йога) в сочетании с умственным (чтение книг, решение интеллектуальных задач, написание статей) благотворно влияет на физическое и психическое здоровье.

Одиночество как форма отдыха

В последнее время появляется все больше людей, которые предпочитают проводить отпуск в одиночестве. Но многие боятся признаться себе, что хотят побыть одни, посвятить свободнее время только себе. А боятся, потому что ожидают осуждений и отрицательных оценок со стороны: «Как это — в отпуск без мужа?», «Ты что — не составишь нам компанию?», «В отпуске надо развлекаться по полной программе! А ты сидишь одна дома и книги читаешь!». Но отдыхать в одиночестве — это нормально, даже необходимо.

Почему?

Причина № 1.

Это возможность поработать над собой, наконец-то послушать и почувствовать себя. Ритм современной жизни часто не оставляет времени, чтобы элементарно позаботиться о себе, обратить внимание на свой организм. Мы игнорируем свое плохое настроение, неприятные ощущения в теле, оправдывая это занятостью. По итогу только к отпускным каникулам, когда появляется свободное время, мы замечаем, какой багаж болячек накопили. И именно в отпуске можно сконцентрироваться на физическом и психологическом самочувствии, разобраться со всеми неприятными ощущениями, восстановить психологическое равновесие.

Причина № 2.

Отдых в одиночестве — это период духовного саморазвития. Посещение музеев, театров, изучение культуры других стран — хорошая возможность как побыть наедине с собой, так и получить новый культурный опыт.

Смена обстановки и привычек

Отпуск — прекрасная возможность пожить некоторый период в новом месте и по новому режиму. А значит, получить новый опыт и отвлечься от будничных забот и стрессов. Это улучшает мозговую активность и помогает преодолеть стереотипные привычки. Когда вернетесь на работу, вы станете более восприимчивы к новым идеям и принятию нестандартных решений.

Используйте отпуск с пользой, не игнорируйте и не обесценивайте этот период. А если вы трудоголик, не беспокойтесь: ведь успех — в правильном отдыхе!

«Если вы не можете справиться с проблемными ситуациями на работе, не знаете, как вести себя с начальством или коллективом, не умеете эффективно организовать свой рабочий день, пишите по адресу lina@tutby.com. Я обязательно поделюсь своими рекомендациями и как психолог, и как специалист по персоналу».