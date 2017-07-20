﻿ Душ с жидким азотом и удар молнии. В Минске пройдет Challenge Marathon. 21.by
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Душ с жидким азотом и удар молнии. В Минске пройдет Challenge Marathon

21.07.2017 09:11 — Разное | БДГ  
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В Минске 21 июля впервые пройдет Challenge Marathon. За один вечер посетители научно-популярного музея «Квантум» смогут посмотреть и опробовать популярные YouTube-челленджи и необычные эксперименты, в том числе пройти испытание жидким азотом и настоящей молнией из катушки Теслы, рассказали организаторы мероприятия.

Марафон объединит практически все «челленджи», которые пройдут друг за другом в режиме нон-стоп. Принять участие в них сможет каждый посетитель. Все действо будут снимать профессиональные операторы, после чего ролики выложат на YouTube и, как обещают организаторы, сделают частью одной «безумно интересной истории».

Помимо известных «челленджей», в музее подготовили серию экспериментов, поражающих воображение. При этом специалисты дадут научное объяснение каждому необычному процессу. «Мы расскажем, как работают известные «испытания», и  «прокачаем» навыки посетителей», – обещают в «Квантуме».

Самым простым станет «Манекен челлендж», при котором всех посетителей попросят замереть в неожиданных позах. Заодно предложат пройти популярный среди детей «Лава-челлендж»: нужно будет представить, что земля покрылась лавой, и преодолеть дистанцию, не дотрагиваясь до пола.

Необычным будет Ice Backet Challange, адаптированный под бесстрашных белорусов. Всем храбрецам предложат прямо в лектории искупаться в жидком азоте – реактиве температурой минус 196 градусов. Для большего адреналина можно будет разрезать арбуз при помощи обычных резинок или прикоснуться к настоящей молнии (а не стеклянному шару), для чего запустят катушку Теслы.

Музей подготовил посетителям Science Challenge с научными фактами и увлекательными опытами. Все желающие смогут принять участие в викторинах и посоревноваться в настольных играх, а заодно изучить более 150 интерактивных экспонатов.

Посетителей также научат подбрасывать бутылку для Flip Bottle Challenge и проверить устойчивость рефлексов – надо будет устоять с каменным выражением лица под любимые биты. В музыкальной зоне будет слышен «Шёпот ютубера»: с его помощью выяснят,  насколько хорошо посетители знают своих друзей и могут ли понять их без слов.

Все «челленджи» и эксперименты пройдут в полностью безопасных условиях. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше 5 лет.

Challenge Marathon пройдет в научно-популярном музее «Квантум» (пр-т Газеты Правда, 29) 21 июля с 19 до 23 часов. Попасть на него можно будет по обычным билетам (детский – 10 рублей, взрослый – 12). Скидка в 30% достанется тем, кто пройдет челлендж «Что в коробке»: сможет на ощупь определить спрятанный в ящике предмет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 21 июля впервые пройдет Challenge Marathon.

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