Организатор "Рок за Бобров": мы готовы превзойти сами себя /

В Минске на аэродроме Боровая состоится юбилейный, десятый фестиваль "Рок за Бобров". Пройдет он 22 июля. В десятый раз посетители фестиваля смогут получить огромный заряд положительных эмоций, послушать своих любимых исполнителей и надолго запомнить этот летний день. Круглая дата фестиваля дает организаторам "Рок за Бобров" право на проведение лучшего за все года мероприятия. Организатором фестиваля традиционно выступает торговая марка "Бобров", ну а непосредственно за программу, артистов и прочие развлечения уже второй год отвечает концертное агентство Jetsound.



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"Нынешние организаторы этого фестиваля понимают, как занять зрителя не только музыкой. Вся проблема в организации любого фестиваля у нас во все годы — слава богу, теперь это изменилось. Привез ты артиста, и гуляйте себе, спасибо мне за это. Начиная с прошлого года большой акцент делается на том, что происходит на самом фестивале кроме музыки. 10-12 часов музыки подряд ни один организм не выдержит. Человеку надо и покушать, и пописать, где-то "тусануться" вне музыки" — говорит Стариковский.

Организаторы провели большую работу по организации площадок активностей для зрителей, фуд-корт-площадок, предусмотрены места для зарядки мобильных гаджетов. Из прочих развлечений стоит отметить то, что юбилейный "Рок за Бобров" рискует стать настоящим "городом рока". Здесь появится дом культуры имени Linkin Park, "Дворец рокосочетаний", где можно будет заключить рок-брак, переход имени The Beatles и даже салон красоты группы Kiss.

Но все же это музыкальный фестиваль, как сейчас говорят, "опен-эйр", причем уже со своей богатой историей. Впервые за многие годы в афише фестиваля "Рок за Бобров" нет европейских или американских имен. Более того, хэдлайнером фестиваля заявлен очередной проект главного ньюс-мейкера музыкальной жизни Беларуси последних лет Сергея Михалка — "Brutto&Ляпис".

"По опыту прошлого года, когда мы только начинали думать об участниках, первоочередная задача была позвать европейского или американского хэдлайнера. Подавляющее большинство мэйнстримовых групп, ставших популярными в последние пару лет, вежливо отказывали нам. Потому что артист на Западе первую волну прибыли получает от продажи своих записей. А для европейских и американских артистов Беларусь не представляет интереса, здесь нет для них финансовой обратной связи. И мы приняли решение, что закрывать фестиваль будет белорусская группа. Валом идут продажи билетов. Думаю, что большинство хочет увидеть именно это событие", — сказал Стариковский.

Организаторы не скрывают, что ожидают на фестивале более 20000 зрителей, которым найдется развлечение на все вкусы. Тем более что программа фестиваля более, чем разнообразная в жанровом плане. На сцене юбилейного "Рок за Бобров" выступят "Сплин", "Чайф", "Каста", "Дай Дарогу!", Anacondaz, NaviBand, Свен Фредриксон, The Stokes и Brutto&Lyapi". Начало фестиваля в 14:00 22 июля.

Беседу с Русланом Стариковским слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.