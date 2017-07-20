Чем определяется расстройство пищевого поведения? Для большинства: внешними критериями — большими объемами тела или, напротив, чрезмерной худобой. В лучшем случае говорят: «Тебе нужно похудеть/поправиться. Ты плохо выглядишь, с этим надо что-то делать».



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И тем самым усугубляют проблему. Потому что килограммы — лишние или недостающие — это не причина, а следствие серьёзной психической проблемы. Которая как раз и возникает от постоянного недовольства собой, зацикленности на «идеальном теле» и «плохой еде».

Сегодня мы делимся трудной и очень интимной историей женщины, которая выздоравливает от расстройств пищевого поведения. Сама она описывает свою жизнь так: «путешествие женщины с ограниченными возможностями через потерю веса, расстройства пищевого поведения к любви к себе, принятию себя и позитивному отношению к телу».

О том, к чему приводит стыд перед врачами и обществом, бестактность и категоричность с их стороны — в этой истории. Если вы чувствуете, что она имеет отношение к вам, вашей дочери или кому-то из ваших подруг — не бойтесь обратиться за помощью к психологу или написать в редакцию по адресу lina@tutby.com — мы подскажем вам, где можно искать эту помощь.

«Будучи полным ребенком, я помню, как первый раз услышала, что толстый означает нездоровый. Во время урока полового воспитания, когда учительница рассказывала, что у полных девочек месячные начинаются раньше, она пристально посмотрела мне в глаза. Годом позже моя мама отвела меня к районному терапевту, и он сказал, что эти неприятные выделения у меня из-за лишнего веса.





Будучи полным тинейджером, я уже тяжело переживала, что занимаю столько места в пространстве. Мое расстройство пищевого поведения тоже было в самом разгаре, свои приступы обжорства я прятала ото всех. Я избегала докторов, пропускала осмотры, врала о своем здоровье из-за страха осуждения и унижений. Я избегала гинекологов, никогда не обсуждала свое психическое состояние, свое питание и своё быстро ухудшающееся здоровье.





На третьем фото мне 20. Это была моя первая попытка голодать для снижения веса. Я убедила себя, что гастроэнтерологические проблемы, вызванные моими проблемами со здоровьем, помогут мне не есть, голос расстройства пищевого поведения звучал как никогда громко. Мои врачи стремились избавиться от меня, считая истеричкой. Мое здоровье ухудшалось, а вместе с ним и мои отношения с едой.





На четвертом фото — я уже ближе к 30, и казалось, что все вышло из-под контроля. Я не могла двигаться, я не могла говорить, приступы обжорства стали абсолютно неконтролируемыми, и несмотря на все советы и предостережения, я ни слова не говорила о своем переедании врачам, я просто им врала.





На пятом фото я в реанимации. Я попадала туда примерно раз так 25, обычно из-за остановок дыхания, вызванных инфекциями в грудной клетке. Глотание стало для меня небезопасным процессом, еда и жидкости попадали не в желудок, а в легкие.





Первый раз, когда встал вопрос о том, что мне нужна стома для желудка, чтобы исключить риски попадания пищи в легкие, мой терапевт сказал, что это невозможно сделать, потому что я слишком толстая. Я рыдала на плече друзей, не понимая, почему наказанием за мою полноту является смерть.

И неудивительно, что во времена шестой фотографии я дохуделась почти до смерти.





Годами живя в страхе, наказаниях и преследованиях, я сдалась. Именно тогда я согласилась с тем, что мое больное толстое тело должно быть наказано и уничтожено.

На последнем фото я на прошлой неделе. Мне надо встретиться со своим терапевтом, но я очень переживаю из-за того, что мое тело изменилось.





Но я имею право нервничать, так ведь? Мы живем в мире, в котором незнакомцы, врачи и даже родственники имеют право издеваться над полными людьми лишь потому, что кто-то сказал о нездоровье полноты. Как можно этого не бояться?"