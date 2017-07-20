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Лукашенко прилетел в Киев

21.07.2017 09:22 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко прилетел в Киев

фото: president.gov.by

Вечером 20 июля в Киев прибыл Лукашенко и официальная белорусская делегация.

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину вечером 20 июля. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщила пресс-служба правителя.

Напомним, 20−21 июля Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Киеве. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

 
 
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Вечером 20 июля в Киев прибыл Лукашенко и официальная белорусская делегация.

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