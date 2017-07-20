МВФ и Беларусь приостановили переговоры по выделению кредита

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Международный валютный фонд приостановил дискуссии с Беларусью «в ожидании ясной демонстрации поддержки на высоком уровне необходимых изменений», заявил на брифинге в Вашингтоне официальный представитель МВФ Вильям Мюррей.

Речь идет в первую очередь о том, что касается государственных предприятий и коммунального сектора, отметил представитель МВФ, пишет TUT.BY .

Он также проинформировал, что миссия МВФ посетит Беларусь в октябре текущего года.

Как ранее сообщалось, представительные делегации МВФ уже дважды были в Минске в нынешнем году. 16 марта по приглашению президента Беларуси Минск посетили руководитель миссии МВФ по Беларуси Питер Долман, заместитель руководителя Европейского управления МВФ Танас Арванитис и старший региональный представитель МВФ по региону СНГ Бас Баккер. Александр Лукашенко сказал, что пригласил представителей МВФ, чтобы обсудить «буквально 1-2 вопроса», которые «для меня и страны очень важны».

По словам представителя МВФ, одним из обсуждаемых моментов была экономическая и социальная ситуация, также обсуждалась система социальной защиты для тех, кто больше всего в ней нуждается.

Уже в начале года практически была готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 млрд долларов на десять лет под 2,28% годовых. Кредиторы требовали либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования. Как в феврале отмечал первый вице-премьер Василий Матюшевский, оставалось принять политическое решение.

Летом программа с МВФ была поставлена на паузу после размещения евробондов на 1,4 млрд долларов и договоренности о кредите на 700 млн долларов с Россией, из-за чего отпала острая потребность в дополнительном финансировании.