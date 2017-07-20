|
Фарм-клуб минского "Динамо" обыграл "Юность"
В Раубичах контрольный поединок провели вице-чемпион страны минская «Юность» и молодечненский фарм-клуб минского «Динамо». Поединок завершился «сухой» победой «зубров».
«Юность» — «Динамо-Молодечно» — 0:4 (0:1, 0:1,0:2)
20 июля. Раубичи. Крытый каток.
«Динамо-Молодечно»: Козловский (Осипков, 30.13); Станкевич — Таболин, Елисеенко — Землянкин — Черников; Соколовский — Кудин, Кирющенков — Спешилов — Журня; Гринь — Мохорев — Маркевич; Микульчик, Печур, Трублин, Новик, Логунов, Бунец.
«Юность»: Мильчаков (Шибанов, 30.13); Барковский — Антонов, Михнов — А. Каракулько — Кашкар; Иванов — Казакевич, Туркин — Словак — Парфеевец; Мицкевич — Шелег, Когалев — Развадовский — Уолтерс; Пришивалко — Ерохо — Скабелка; Макрицкий, Борщев.
Шайбы: 0:1 — Черников (04.14, в большинстве), 0:2 — Кирющенков (39.53), 0:3 — Гринь (45.00), 0:4 — Землянкин (54.00, в большинстве).
Как сообщает
В составе «Юности» дебютировал 16-летний защитник Владислав Барковский. Он является воспитанником СДЮШОР «Юность» и до нынешнего сезона защищал цвета команд школы в первенстве Беларуси среди хоккеистов своего возраста. Игрок успешно прошел просмотр в основной команде и стал первым заключившим контракт с клубом «Юность-Минск» хоккеистом, который появился на свет в XXI веке. Его день рождения — 5 февраля 2001 года.
«Юность» завершит эту неделю на сборе в Раубичах, а в понедельник приступит к тренировкам на «Чижовка-Арене».
А уже 26 июля стартует «Кубок Минска» с участием организатора этого турнира «Юности» и 5 команд КХЛ.
Соревнования, приуроченные к 950-летию белорусской столицы, пройдут по 29 июля на льду «Чижовка-Арены».
Расписание матчей
Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».
26 июля
«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00)
Церемония открытия (18.45)
«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)
27 июля
«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00)
«Югра» — «Локомотив» (19.00)
28 июля
«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00)
«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)
29 июля
Матч за пятое место (11.30)
Матч за третье место (15.30)
Финал (19.30).
В сетку вещания телеканала «Беларусь 5» попали все матчи турнира, за исключением одного: «Югра» — «Локомотив».
На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.
Продолжается
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Раубичах контрольный поединок провели вице-чемпион страны минская "Юность" и молодечненский фарм-клуб минского "Динамо". Поединок завершился "сухой" победой...
|
Архив (Разное)
Комментарии