В Раубичах контрольный поединок провели вице-чемпион страны минская «Юность» и молодечненский фарм-клуб минского «Динамо». Поединок завершился «сухой» победой «зубров».



Фото: hcdinamo.by/molodechno

«Юность» — «Динамо-Молодечно» — 0:4 (0:1, 0:1,0:2)

20 июля. Раубичи. Крытый каток.

«Динамо-Молодечно»: Козловский (Осипков, 30.13); Станкевич — Таболин, Елисеенко — Землянкин — Черников; Соколовский — Кудин, Кирющенков — Спешилов — Журня; Гринь — Мохорев — Маркевич; Микульчик, Печур, Трублин, Новик, Логунов, Бунец.

«Юность»: Мильчаков (Шибанов, 30.13); Барковский — Антонов, Михнов — А. Каракулько — Кашкар; Иванов — Казакевич, Туркин — Словак — Парфеевец; Мицкевич — Шелег, Когалев — Развадовский — Уолтерс; Пришивалко — Ерохо — Скабелка; Макрицкий, Борщев.

Шайбы: 0:1 — Черников (04.14, в большинстве), 0:2 — Кирющенков (39.53), 0:3 — Гринь (45.00), 0:4 — Землянкин (54.00, в большинстве).

Как сообщает пресс-служба «Динамо-Молодечно», с трибун за игрой фарм-клуба наблюдал наставник главной команды «Динамо-Минск» Горди Дуайер.



Горди Дуайер. Фото: hcdinamo.by/molodechno

В составе «Юности» дебютировал 16-летний защитник Владислав Барковский. Он является воспитанником СДЮШОР «Юность» и до нынешнего сезона защищал цвета команд школы в первенстве Беларуси среди хоккеистов своего возраста. Игрок успешно прошел просмотр в основной команде и стал первым заключившим контракт с клубом «Юность-Минск» хоккеистом, который появился на свет в XXI веке. Его день рождения — 5 февраля 2001 года.



Владислав Барковский. Фото: junost.org

«Юность» завершит эту неделю на сборе в Раубичах, а в понедельник приступит к тренировкам на «Чижовка-Арене».

А уже 26 июля стартует «Кубок Минска» с участием организатора этого турнира «Юности» и 5 команд КХЛ.

Соревнования, приуроченные к 950-летию белорусской столицы, пройдут по 29 июля на льду «Чижовка-Арены».

Расписание матчей

Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа «В»: «Югра» (Ханты-Мансийск), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо-Рига».

26 июля

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00)

Церемония открытия (18.45)

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

27 июля

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00)

«Югра» — «Локомотив» (19.00)

28 июля

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00)

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

29 июля

Матч за пятое место (11.30)

Матч за третье место (15.30)

Финал (19.30).

В сетку вещания телеканала «Беларусь 5» попали все матчи турнира, за исключением одного: «Югра» — «Локомотив».

На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

Продолжается продажа билетов на игры «Кубка Минска». Стоимость квитков — от одного рубля. Можно приобрести как одиночные билеты, так и пакет на все матчи турнира.