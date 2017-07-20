Сравнительный тест: эффектная Mazda CX-5 против практичной Toyota RAV4

В сегменте компактных кроссоверов не протолкнуться, однако появление новой Mazda CX-5 не осталось незамеченным: уж больно эффектным получилось второе поколение! В фирменном цвете Soul Red Crystal смотрится бесподобно — такие линии, такой взгляд… Но помогут ли красивые глазки в конкурентной борьбе? И сможет ли Mazda CX-5 выдержать натиск сверхпопулярной Toyota RAV4?

Красота или практичность?



Стартовые позиции понятны: Mazda берет красотой и эмоциональностью, Toyota — ценой и практичностью

Непонятно: то ли в этом сегменте уже найдено золотое сечение, от которого нет смысла отступать, то ли инженеры Toyota и Mazda создают свои кроссоверы с оглядкой друг на друга. Если убрать стилистические нюансы, то получаются почти близнецы: схожие размеры, схожая конструкция. Базовый передний привод, полный за доплату, механическая или автоматическая коробка передач, 2 или 2,5-литровые атмосферные двигатели. Разница лишь в нюансах: у Toyota есть еще версии с вариатором, а моторы Mazda — это не обычные атмосферники, а линейка Skyactiv с высокой степенью сжатия 14:1. Ну и, конечно, цены отличаются.



Кроссовер от Toyota не блещет изысканным дизайном, однако многим нравится такой стиль

Toyota RAV4 может быть как с передним, так и с полным приводом. Для нее предлагаются два атмосферных бензиновых мотора объемом 2 и 2,5 литра (146 и 180 лошадиных сил), и аж три типа трансмиссий: 6-ступенчатая механическая, вариатор либо 6-диапазонная автоматическая. И шесть комплектаций на выбор.

Самая доступная RAV4 Стандарт с механической КПП, двухлитровым двигателем и передним приводом стоит 46 695 рублей. В этой же комплектации, но с вариатором она будет стоить уже 49 038 рублей, а с вариатором и полным приводом — 51 480 рублей .

Ну, а если нужны 2,5 литра под капотом, «автомат» и хорошее оснащение, цены будут уже другие. В версии Престиж полноприводный 180-сильный RAV4 стоит 66 396 рублей, в версии Exclusive — 68 871 рубль, а самая дорогая RAV4 Престиж Safety стоит 70 422 рубля.



Новая Mazda CX-5 очень эффектна — в некоторых ракурсах просто завораживает. Хотя заметно, что общая архитектура кузова сохранилась от прежнего поколения

Прайс-лист на Mazda CX-5 очень похож: в базовой версии Drive она тоже переднеприводная, двухлитровая (150 «лошадок») и с механической коробкой передач. И стоит 47 307 рублей, что вполне сопоставимо с ценой базовой Toyota RAV4. Однако если вам нужен еще и «автомат», то это будет уже вторая комплектация Active, и стоит она 53 957 рублей, а с полным приводом — 57 249 рублей.

Версия со 190-сильным 2,5-литровым двигателем по умолчанию оснащена полным приводом и автоматической 6-диапазонной коробкой передач. Но и цены другие: в версии Active цена составляет 62 648 рублей, а в топ-версии Supreme — 68 311 рублей. Однако тестовый автомобиль оснащен еще и пакетом дополнительного оборудования, в который входят несколько электронных ассистентов, аудиосистема BOSE с 10 динамиками и проекционный экран на лобовое стекло, поэтому итоговая стоимость авто — 73 446 рублей.



Интерьер CX-5 не впечатляет дизайном, но радует ощущением «премиальности». Здесь свойственных «японцам» экономных решений

Итак, Mazda в топ-версии слегка дороже. Почему? Это понятно с первого взгляда: пусть в дизайне интерьера нет той же эмоциональности, что снаружи, зато есть ощущение качества. Причем это качество выражено не в каких-то показушно-премиальных элементах, чем часто грешат отдельные производители, а в тщательной проработке мелких деталей.

Тактильные ощущения — не хуже, чем в BMW или Audi, эргономика — тоже. Удобные кресла с ярко выраженной боковой поддержкой, широкие диапазоны регулировок, большие зеркала, удобное и интуитивно понятное меню мультимедийной системы — вопросов нет. Ну, может быть только к глянцевой отделке центральной консоли есть претензии: мы бы предпочли что-то другое, чтобы не любоваться отпечатками своих пальцев.



Что снаружи, что внутри, Toyota RAV4 выглядит своеобразно

Первое, на что обращаешь внимание в салоне Toyota — кардинально другая атмосфера. Здесь светлее, водительское кресло можно опустить гораздо ниже, и в целом пространства вокруг водителя больше — это наверняка оценят крупные люди. Однако дизайн столь же своеобразен, как и внешность — с первого взгляда даже невозможно запомнить этот кажущийся хаотичным набор линий, граней, углов…

Однако на эргономику это никак не повлияло — посадка удобная, обзорность отличная. Вопросы есть лишь к системе расположения клавиш: логично было бы все кнопки управления внедорожными функциями разместить в одном месте. Но нет, блокировка межосевой муфты слева под рулем, включение ассистента спуска с горы — справа. Да и сами кнопки и клавиши — из разномастного пластика, словно их собирали с миру по нитке.



Сзади Mazda CX-5 чуть теснее соперника, но у нее удобнее сиденье

Эй, а где регулировка спинки по углу наклона? В прайс-листе Mazda CX-5 указано, что она есть, а на самом деле… Скажем так, на самом деле она исчезающе мала: спинку можно откинуть буквально на 2−3 см. Но зато сам по себе задний диван хорош почти также, как и передние кресла — установлен на оптимальной высоте, отлично распределяет нагрузки. Запас места достаточен для пассажиров среднего роста, но если спереди сидят более плотные или высокие люди, в коленях остается совсем немного места. А вот ступням не тесно — под передними креслами места хватает.



Почти минивэн! Сзади Toyota просторнее, и диапазон регулировки спинки здесь больше

А вот в Toyota на заднем ряду места много по всем направлениям — это не кроссовер, а минивэн какой-то! Еще открывая дверь, понимаешь, что до спинки переднего кресла непривычно далеко, а садясь, ощущаешь себя словно в лимузине. Спинка заднего кресла здесь тоже регулируется по углу наклона, причем в широком диапазоне. В общем, пассажирам однозначно больше понравится в Toyota.







Мнение багажа никто не спрашивает, но ему явно тоже больше «понравится» в Toyota. Когда электропривод задней двери открывает «недра» полностью, снова возникают ассоциации с минивэном — максимально широкий проем, минимальная погрузочная высота, объем 577 литров. Практичность этого кроссовера проявляется даже в мелочах: верхняя кромка заднего бампера укрыта пластиковой накладкой — так что чемоданом его не поцарапаешь. В общем, RAV4 подтверждает свой статус удобного семейного авто. Единственный минус, который мы нашли — спинки задних сидений складываются только из салона.







Багажник у Mazda поменьше, но зато шторка очень удобная. Ее просто не замечаешь — она поднимается вместе с дверью. Все три части заднего дивана можно сложить прямо из багажника — достаточно потянуть рукоятку, и часть спинки сама откинется вперед. Удобно! Но есть и минусы: накладки на бампере нет, нижняя кромка расположена заметно выше, проем — более узкий. Меньше и объем — 442 литра. Мда, практичность — явно не конек Mazda.

На асфальте. Toyota просто едет, Mazda — восхищает



G-Vectoring Control — это не выдумка маркетологов, система реально работает. И поэтому управляется Mazda CX-5 просто бесподобно!

Конек Mazda CX-5 — это эмоциональность. Яркий дизайн сочетается со столь же яркой и азартной управляемостью, которая становится особенно блестящей в экстремальных режимах. И «виной» тому фирменная система G-Vectoring Control, которая с помощью управления тормозами и тягой помогает до минимума снизить эффект недостаточной поворачиваемости. На виражах, которые водитель явно хочет пройти на пределе сцепных свойств (держит газ) G-Vectoring Control обеспечивает эффект, схожий с управляемой задней осью — иногда возникает ощущение, что задние колеса отклоняются на несколько градусов в сторону, противоположную повороту.

Не меньше позитивных эмоций Mazda CX-5 дарит и в спокойных режимах. Как и обещали в пресс-релизах перед выходом модели, японские инженеры учли все пожелания владельцев CX-5, и новое поколение сохранило свой азарт, но при этом стало тише и плавнее. Для устранения первого недостатка буквально все днище автомобиля, включая колесные арки, устелили шумоизоляционным матом — и теперь аэродинамические шумы и звук «пескоструя» сведены до минимума. Хотя звук мотора при активном разгоне по-прежнему можно назвать громковатым.

Для устранения второго недостатка — жесткой подвески — пересмотрели настройки. Шасси стало менее чувствительным к неровностям, но сохранило свою способность «завести» водителя на извилистой дорожке. И в сочетании с G-Vectoring Control японская красавица действительно заводит не на шутку!



Управляй мечтой? Поведение RAV4 нейтральное и предсказуемое, что вполне естественно для семейного авто

Поведение Toyota кардинально иное: даже если вы будете давить газ в каждом повороте, ничего, кроме изумления членов семьи, это не вызовет. Что в обычных, что в предельных режимах RAV4 — абсолютно «пресный», но при этом нейтральный и предсказуемый автомобиль. Мягкий, но без пугающих кренов. Такой же быстрый, как Mazda, но хладнокровный, не азартный. Но при этом примерно мягкий и тихий — в общем, типичный семьянин. И это тоже достоинство — в этом сегменте не так уж много кроссоверов, настроенных правильно для всех типов дорог и легкого бездорожья. Хотя, почему только легкого? Раз уж у нас полноприводные кроссоверы, почему бы не испытать их хотя бы «пляжным» бездорожьем?

Кто заедет дальше?



Упс! Полноприводная Mazda CX-5 на песке быстро превращается в переднеприводную

И для этого у нас есть «тарированный» песчаный карьер — все полноприводные автомобили, побывавшие на тестах AUTO.TUT.BY, обязательно демонстрировали здесь свои способности. Хотя ничего особо сложного от наших испытуемых мы обычно не требуем — песок позволяет проверить эффективность работы вспомогательных электронных систем, а поскольку проезжать препятствия приходится ходом, то заодно оцениваем и энергоемкость подвесок.

С энергоемкостью подвесок у Mazda CX-5 все хорошо, газ перед ямками можно не сбрасывать. Еще одна причина не делать этого — странный алгоритм работы системы полного привода. Во-первых, у CX-5 нет никаких внедорожных режимов, а во-вторых, штурм даже 20-метрового участка с рыхлым песком может растянуться на час, а то и больше.

С чего вдруг? Да с того, что стоит съехать в песок, и побуксовать секунд 20−30, как полноприводная CX-5 превращается в переднеприводную. На панели загорается надпись «Высокая нагрузка на систему полного привода», и задняя ось отключается. Машина моментально закапывается, и если под рукой нет троса и другого полноприводного авто, нужно поставить коробку в «паркинг» и ждать минут 5−7, когда муфта остынет. После чего у вас появится еще одна 20-секундная попытка — и в этот раз советуем разгоняться сильнее и газ не отпускать, поскольку пока колеса сильно не буксуют, муфта не так сильно греется. Ну, а если нагреется, вы уже знаете, что нужно делать.



В сравнении с соперником Toyota просто король бездорожья — едет очень уверенно! Впрочем, и «тойотовскую» муфту мы смогли перегреть, хотя и не так быстро

А вот что еще нужно знать владельцу Toyota RAV4 перед съездом на бездорожье, так это точную величину дорожного просвета. Поскольку эти данные могут сильно его удивить: конкретно у 2,5-литровой версии выпускная система проходит под двигателем, оставляя до земли всего около 160 мм! Так что будьте аккуратнее.

Но на песке, где нет возможности повредить выхлоп, RAV4 чувствовал себя королем бездорожья. Превентивно заблокировав межосевую муфту, мы бороздили карьер бесконечно долго — пока Mazda остывала, Toyota ездила вверх-вниз без признаков «усталости». Так что если внедорожные способности кроссовера для вас важны также, как и его другие эксплуатационные параметры, учитывайте, что даже два очень похожих по конструкции кроссовера могут вести себя совершенно иначе.

Для столько быстрого перегрева муфты Mazda СЧ-5 мы нашли одно оправдание. Возможно, таким образом производитель страхуется от риска критического перегрева, отключая муфту заблаговременно. Ну или если по-простому — «защита от дурака».



Красивая, дорогая и азартная Mazda или практичная, вместительная и проходимая Toyota?

Несмотря на всю схожесть, покупатели у Mazda CX-5 и Toyota RAV4 все же разные. По характеру Mazda — ветренная красотка, способная вскружить голову своим невероятным дизайном, почти премиальным интерьером и очень азартной управляемостью. Но при этом придется мириться с более тесным багажником и ограниченными внедорожными способностями. Хотя кого это волнует, когда бурлят эмоции?

А вот Toyota RAV4 — напротив, выбор людей рачительных и рациональных. Обкатанная годами конструкция, просторный салон, большой багажник, сбалансированные ходовые качества — смутить в ней может разве что дизайн. Но если он вас не волнует, а вот внедорожные качества важны хотя бы в минимальной степени, тогда — однозначно Toyota RAV4.

Нам запомнилось

Toyota RAV4



Разнофактурные кнопки расбросаны в хаотическом порядке



В подполье хранится «докатка» и нехитрый набор инструмента



Геометрическую проходимость ограничивает торчащая труба выпускной системы



Графика и разрешение цветного дисплея оставляют желать лучшего. к тому же экрану не хватает яркости



На панель приборов можно вывести графическое отображение режима работы полного привода

Mazda CX-5



Спортивный режим меняет алгоритм работы «автомата», поднимая стрелку тахометра на 1000 об/мин. Но даже в ручном режиме АКП самостоятельно переключается «вверх» по достижении максимальных оборотов



Днище без выступающих элементов позволяет смелее двигаться в глубокой колее



Чтобы вытащить запасное колесо, нужно сначала открутить сабвуфер



Дисплей реагирует на нажатия пальцами, но в движении управлять мульти-медиа можно только шайбой на центральной консоли

Видеоверсия тест-драйва

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Mazda CX-5 Toyota RAV4 Рабочий объем, см3 2488 2494 Максимальная мощность, л. с. 194 180 Максимальный крутящий момент, Нm 257 233 Максимальная скорость, км/ч 195 180 Разгон с 0 до 100 км/с, с 9 9,4 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный) 9,2/6,1 11,4/6,8 Длина, мм 4550 4605 Ширина, мм 1840 1845 Высота, мм 1675 1685 Колесная база, мм 2700 2660 Дорожный просвет, мм 200 160