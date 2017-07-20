C надеждой на жару: помогаем с выбором кондиционеров для дома или дачи

Нас не покидает надежда, что в ближайшее время в Беларуси всё-таки настанет настоящее жаркое лето. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку популярных в настоящее время кондиционеров, которые помогут справится со зноем в жаркий летний день (если он когда-нибудь наступит).

Это настенная сплит-система. Подобные кондиционеры состоят из двух отдельных блоков — наружного и внутреннего. Между собой они соединены специальным герметичным трубопроводом, в котором циркулирует хладагент. Без него охлаждение воздуха невозможно.





Внутренний блок размещается в любом удобном месте внутри помещения (обычно на стене возле самого потолка). Внешний блок с компрессором, конденсатором и наружным вентилятором располагается за пределами помещения.

Ballu BSE-07HN1 может обслуживать помещения с площадью в 21 квадратный метр и работать как на обогрев, так и на охлаждение воздуха. Мощность аппарата в режиме охлаждения составляет 2100 Вт, в режиме обогрева — 2200 Вт. Класс энергопотребления кондиционера — А. Уровень шума внутреннего блока не превышает значения в 38 дБ.

Из дополнительных функций есть режимы осушения (при его активации из воздуха удаляется лишняя влага), вентиляции без охлаждения или обогрева, а также автоматического поддержания заданной температуры воздуха. Кроме того, в аппарате установлен фильтр тонкой очистки, дезодорирующий фильтр и фильтр с витамином С.

К достоинствам модели пользователи относят приятный дизайн, относительно невысокую цену и возможность регулировки направления воздушного потока с пульта управления. Из недостатков выделяют отсутствие функции самоочистки и мягкую защитную сетку на решетке радиатора (быстро приходит в негодность).

Еще одна популярная в Беларуси модель настенной сплит-системы инверторного типа. Такие кондиционеры работают постоянно, но с разной мощностью. При достижении необходимой температуры воздуха они переходят в режим поддержания температуры без постоянных включений и выключений, как это происходит в обычных, неинверторных моделях.





Площадь обслуживаемого Toshiba RAS-10N3KV-E помещения — 25 квадратных метров. Есть режимы работы на обогрев (3200 Вт) и охлаждение (2500 Вт) воздуха. Класс энергопотребления всего устройства — А. Уровень шума внутреннего блока — не более 40 дБ.

Присутствует уже знакомый режим осушения воздуха, вентиляции без охлаждения или обогрева, автоматического поддержания температуры и самодиагностики неисправностей. Из приятных бонусов также есть дезодорирующий фильтр, функция самоочистки от накопившейся пыли, и система против образования льда на внешнем блоке.

Главными плюсами кондиционера покупатели называют экономию электроэнергии (сказывает использования инверторного двигателя) и низкий уровень шума. К минусам относят отсутствие подсветки на пульте дистанционного управления и необходимость вручную направлять шторки, регулирующие потоки воздуха.

Более мощная (и дорогая) настенная сплит-система. В ней используется инверторный мотор, который может обслуживать помещения с площадью вплоть до 40 квадратных метров в режимах обогрева (3850 Вт) и охлаждения (3700 Вт). Класс энергопотребления — А, максимальный уровень шума внутреннего блока — 38 дБ.





Hisense AS-13UR4SVDDB поддерживает все «стандартные» режимы вроде осушения воздуха, вентиляции (без охлаждения и обогрева), поддержания заданной ранее температуры или самодиагностики неисправностей.

Из дополнительных функций выделяется возможность дистанционной регулировки направления воздушных потоков, система против образования льда, а также режим запоминания выставленных пользователем настроек.

Кроме того, в кондиционере помимо фильтров тонкой очистки воздуха и дезодорирующего фильтра установлен специальный генератор анионов. Он позволяет устранять последствия электромагнитного излучения бытовых приборов и препятствует распространению инфекционных заболеваний.

Кроме настенных сплит-систем существуют и более компактные мобильные кондиционеры, как, например, Ballu BPAC-07 CM.





Они представляют из себя моноблок, у которого все рабочие элементы находятся внутри одного корпуса. К преимуществам такой системы относится отсутствие необходимости в профессиональном монтаже — достаточно лишь вывести шланг отвода теплого воздуха из помещения.

Этот кондиционер умеет работать только на охлаждение воздуха. В этом режиме его мощность составляет 2080 Вт. Класс энергопотребления устройства — А, максимальный уровень шума составляет 51 дБ.

Также присутствует возможность регулировки направления воздушного потока и функция запоминания введенных пользователем настроек. Из минусов — отсутствие дистанционного пульта управления и отсутствие фильтров тонкой очистки воздуха.

Аккуратный внешний вид, качественную сборку и демократичную цену покупатели относят к достоинствам модели. Из недостатков выделяют высокий уровень шума при работе, неудобную систему вывода горячего воздуха и слабое охлаждение.

Более технически продвинутый мобильный кондиционер, пользующийся спросом у белорусов. Он умеет работать как на охлаждение (2600 Вт), так и на обогрев (1500 Вт) помещения площадью в 21 квадратный метр. Максимальный уровень шума устройства составляет 55 дБ.





Присутствует весь «классический» набор функций вроде режима сушения, вентиляции, автоматического поддержания заданной температуры и самодиагностики неисправностей. Также у этого кондиционера (в отличии от предыдущего аппарата Ballu) есть пульт дистанционного управления.

Из других особенностей выделяется функция запоминания настроек пользователя и генератор анионов.

Покупатели называют основными достоинствами аппарата компактный корпус с красивым дизайном и вертикальной компоновкой, наличие режима обогрева и простоту в управлении. К минусам в основном относят достаточно высокий уровень шума при работе и ненадежное крепления гофры (часто отваливается).