Однажды к нам на собеседование пришёл молодой программист. Начали обсуждать: где учился, какой опыт, кем вы видите себя через пять лет, вот это вот всё. И где-то перед словами «вы нам подходите» он вдруг заявляет: «А ещё я хочу два часа на работе проводить в социальных сетях». На полном серьёзе! Нет, в личное время мне мало. Надо ещё в рабочее тоже. У меня же там вся жизнь!

Естественно, парня не взяли. Мы, конечно, прогрессивные, инновационные и всё такое, но по-прежнему считаем, что на работе работать надо. А я вот думаю, может зря? Может, они сейчас все такие?



Не знаю, как у вас в компаниях, а мы вот прямо носимся с этим поколением. Не то Y, не то Z, как его там. Сидим и думаем, как с ними работать, что им нужно, какие они вообще? Это же наши будущие работники, а также и потребители, наша перспективная клиентура. А мы их не понимаем!

Не понимаем, хотя очень стараемся понять. Из публичных источников мы знаем, например, что цифровое поколение обожает общение, но виртуальное. Соц. сети, мессенджеры, инстаграм, vk, твиттер… Еще мы знаем, что они обожают видосы. Смотреть, снимать, выкладывать.

Предполагается, что они не хотят ничего покупать. Всё будут брать в аренду. Жильё, автомобили, айпады, ролики… Это называется относительно умным словом sharing.

Из личных наблюдений: детишки пытаются листать изображение двора в окне. А еще им постоянно скучно. Скучно без гаджетов. Нужен смартфон или планшет. В крайнем случае, телевизор.

И хотя общее мнение таково, что цифровая молодёжь — за семейные ценности, что-то меня смущает. То ли смузи, то ли узкие короткие штаны, то ли бороды в сочетании со щупленьким юношеским тельцем.

Эти мужчинки, из новых, они лёгкие такие, воздушные, хрупкие…



Не секрет, что чем дальше в лес, тем больше деградирует человечество. Я о том, что мыслим не словами и предложениями, а картинками. В крайнем случае, видеороликами. И получается, что вот кавалер из этого нового поколения может предложить женщине?

Вместо флирта — лайки.

Вместо стихов — смайлики.

Вместо цветов — гифка.

Вместо серенады — песня на стену.



И даже понимая, что smart is the new sexy, чем ты можешь удивить собеседницу, если не читал ничего длиннее заголовка статьи в Википедии?

Как покорить её сердце, если ты привык получать всё и сразу. Если ты не понимаешь, что такое постепенное усилие?

— Чем ты занимаешься?

— Я ищу свою самость!

Но вообще, я брюзжу, это понятно. Нам, людям, видевшим мир без интернета, бывает грустно и сложно. Скоро мы пропустим очередной айфон, не перейдем в Telegram и вдруг насовсем отстанем от современности. Иногда, сидя в местах, куда не достает мобильная сеть, я чувствую себя динозавром. Как упёртый ретроград продолжаю читать книги, писать статьи в разы больше твита.



Есть мнения, что вот это всё цифровое, оно уйдёт. И люди вернутся к живому общению. Но так же, видимо, думали в своё время про радио и телевидение. Так что вряд ли. Меняются способы потребления информации, меняется её глубина, скоро вообще за всех будут работать машины. Я тогда отпущу бороду, буду сидеть в деревне, колоть дрова и рыбачить.

Да, я брюзжу. И это, пожалуй, самый яркий признак наступающей старости. Даже более явный, чем седые волосы в бороде. Начинаю склонять и костерить на разные лады эту молодёжь, вздыхаю на завалинке, поправляя ушанку: «Кхе, кхе, а вот в наше время!..»

В наше время всё было иначе. Мы слушали «Металлику» и «Оффспринг», коротко стригли виски и тягали железо. Мы слонялись по улицам, неумело курили и пили алкоголь за углом. Мы носили широкие брюки и футболки со Жданович. Были юные, сильные и ловкие. Любили ли нас женщины? Да не особенно.

Видимо, дело не во внешности и устройстве досуга. Девушкам мужик нужен. Настоящий такой, состоявшийся. В ментальном смысле, прежде всего. Который «сказал — сделал», который «успокойся, сейчас всё порешаю». А эта зрелость, она только с возрастом приходит. Раньше мужики женились после тридцати, и в этом было что-то правильное. Если спросите лично меня, именно после тридцати шести — вообще огонёк!

Подвох в том, что за короткий в историческом плане цивилизованный период не изменились наши инстинкты. Нравится нам или нет, а мы всё то же стадо троглодитов. Только со смартфонами вместо дубинок. И мы по-прежнему любим женщин не за их профиль в Сети. И нас они любят не за самокаты или спиннеры. И пока секс-роботы популярны только в Японии, надежда есть.