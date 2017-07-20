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Последний клип Linkin Park собрал около 6 млн просмотров за сутки

21.07.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Солист Linkin Park был найден мертвым утром 20 июля в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Многие СМИ заметили, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и кумира Криса Корнелла, который также совершил суицид — в мае этого года.

Последний клип Linkin Park собрал около 6 млн просмотров за сутки
© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Linkin Park: пять самых популярных клипов группы

Последний клип группы на песню Talking To Myself был представлен за несколько часов до сообщений о гибели Беннингтона. За день видео набрало более пяти с половиной миллионов просмотров — фанаты прощаются с последним роликом Беннингтона.

Примечательно, что в песне Talking To Myself достаточно депрессивный текст: Linkin Park поет о том, что говорит лишь с самим собой.

Группа Linkin Park была основана в 1996 году, но широкую известность приобрела в 2000-м — после выхода первого альбома. Музыкальный коллектив шесть раз номинировался на престижную музыкальную премию "Грэмми", дважды удостаивался награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. На YouTube у коллектива более 3,8 миллиарда просмотров.

 
 
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По иронии судьбы, последний клип группы Linkin Park был представлен за несколько часов до гибели солиста коллектива Честера Беннингтона. Смотрите ролик группы.

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