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Последний клип Linkin Park собрал около 6 млн просмотров за сутки
21.07.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Солист Linkin Park был
© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Последний клип группы на песню Talking To Myself был представлен за несколько часов до сообщений о гибели Беннингтона. За день видео набрало более пяти с половиной миллионов просмотров — фанаты прощаются с последним роликом Беннингтона.
Примечательно, что в песне Talking To Myself достаточно депрессивный текст: Linkin Park поет о том, что говорит лишь с самим собой.
Группа Linkin Park была основана в 1996 году, но широкую известность приобрела в 2000-м — после выхода первого альбома. Музыкальный коллектив шесть раз номинировался на престижную музыкальную премию "Грэмми", дважды удостаивался награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. На YouTube у коллектива более 3,8 миллиарда просмотров.
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По иронии судьбы, последний клип группы Linkin Park был представлен за несколько часов до гибели солиста коллектива Честера Беннингтона. Смотрите ролик группы.
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