Последний клип Linkin Park собрал около 6 млн просмотров за сутки

Солист Linkin Park был найден мертвым утром 20 июля в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Многие СМИ заметили, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и кумира Криса Корнелла, который также совершил суицид — в мае этого года.



© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA Linkin Park: пять самых популярных клипов группы

Последний клип группы на песню Talking To Myself был представлен за несколько часов до сообщений о гибели Беннингтона. За день видео набрало более пяти с половиной миллионов просмотров — фанаты прощаются с последним роликом Беннингтона.

Примечательно, что в песне Talking To Myself достаточно депрессивный текст: Linkin Park поет о том, что говорит лишь с самим собой.

Группа Linkin Park была основана в 1996 году, но широкую известность приобрела в 2000-м — после выхода первого альбома. Музыкальный коллектив шесть раз номинировался на престижную музыкальную премию "Грэмми", дважды удостаивался награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. На YouTube у коллектива более 3,8 миллиарда просмотров.