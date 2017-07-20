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Звездами нового календаря Pirelli станут только темнокожие
Супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Вупи Голдберг и музыкант Шон Комбс (также известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди) стали героями нового календаря Pirelli, сообщает
Ранее появилась информация, что для работы над проектом приглашен британский фотограф Тим Уокер.
Вдохновением для календаря на 2018 год послужила сказка «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Все герои новой версии — темнокожие (в истории календаря Pirelli это происходит не впервые).
Кэмпбелл и Комбс сыграют Палачей, а Голдберг — Герцогиню. Актриса Люпита Нионго перевоплотится в участницу «безумного чаепития» Соню. Модель Даки Тот станет Алисой, актриса Саша Лэйн — Мартовским Зайцем.
Кроме того, модель Адвоа Абоа сыграет Труляля, актер Ру Пол — Червонную Королеву. В календаре появятся и другие знаменитости.
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Супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Вупи Голдберг и музыкант Шон Комбс (также известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди) стали героями нового календаря Pirelli.
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