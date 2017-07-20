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Звездами нового календаря Pirelli станут только темнокожие

21.07.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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Супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Вупи Голдберг и музыкант Шон Комбс (также известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди) стали героями нового календаря Pirelli, сообщает Delfi.lt со ссылкой на The Fashion Law.


Scanpix nuotr.

Ранее появилась информация, что для работы над проектом приглашен британский фотограф Тим Уокер.

Вдохновением для календаря на 2018 год послужила сказка «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Все герои новой версии — темнокожие (в истории календаря Pirelli это происходит не впервые).

Кэмпбелл и Комбс сыграют Палачей, а Голдберг — Герцогиню. Актриса Люпита Нионго перевоплотится в участницу «безумного чаепития» Соню. Модель Даки Тот станет Алисой, актриса Саша Лэйн — Мартовским Зайцем.

Кроме того, модель Адвоа Абоа сыграет Труляля, актер Ру Пол — Червонную Королеву. В календаре появятся и другие знаменитости.

 
 
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Супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Вупи Голдберг и музыкант Шон Комбс (также известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди) стали героями нового календаря Pirelli.

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