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Чемпион Беларуси по буллитам уступил клубу КХЛ
Чемпионы Беларуси хоккеисты «Немана» провели на льду «Чижовка-Арены» первый спарринг межсезонья, уступив в серии послематчевых буллитов представителю КХЛ ханты-мансийской «Югре».
«Югра» — «Неман» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
20 июля. Минск. «Чижовка-Арена». 50 зрителей (вместимость — 8800).
«Югра»: Проскуряков; Лекомцев — Шулаков, Панов — Д. Макаров — Скачков; Валентенко — Мянтюля, Варфоломеев — Горбунов — Савинайнен; Угольников — Погоришный, Алексеев — Курьянов — Королев; Юшкевич — А. Макаров, Анкудинов — Майоров — Акмальдинов.
«Неман»: Трус (Саманьков 32.08); Дорофеев (А), Бадун, Хоромандо, Метлюк, Коршунов (К), Марченко, Еронов, Крыскин; Лисичкин, Стефанович, Жидких, Левша, Пасют, Боярчук, Кислый, Степанов, Клименко, С. Малявко, Богдановский (А), А. Малявко, Ремезов.
Шайбы: 1:0 — Лекомцев (Скачков, Д. Макаров, 6.05, в большинстве), 1:1 — Лисичкин (Ремезов, 25.00, в меньшинстве), 1:2 — Лисичкин (Ремезов, 35.29, в меньшинстве), 1:3 — Богдановский (Метлюк, Клименко, 37.50, в большинстве), 2:3 — Панов (Д. Макаров, 38.16), 3:3 — Шулаков (Д. Макаров, Лекомцев, 49.28), 4:3 — Анкудинов (решающий послематчевый буллит).
Штраф: 12−16.
Видео:
Ветеран гродненского «Немана» Вячеслав Лисичкин, которому 10 августа исполнится 37 лет, забросил две шайбы в меньшинстве.
В конце второго периода «Неман» увеличил перевес до 2 шайб, однако к середине третьего «Югра» отыгралась, переведя встречу в овертайм. В итоге дело дошло до буллитной перестрелки, в которой успешнее (2:1) оказались гости из России, которые прибыли в Беларусь для участия в
23 июля «Югра» и «Неман» планируют провести на льду «Чижовка-Арены» еще один товарищеский матч, сообщает официальный
Отметим, что в нынешнем сезоне гродненский «Неман» будет представлять Беларусь в
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Чемпионы Беларуси хоккеисты "Немана" провели на льду "Чижовка-Арены" первый спарринг межсезонья, уступив в серии послематчевых буллитов представителю КХЛ...
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