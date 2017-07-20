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Появилось фото самого дешевого смартфона Nokia
До конца года финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, должна выпустить еще несколько смартфонов в дополнение к
Nokia 2 будет самым дешевым смартфоном в линейке. Учитывая, что Nokia 3 стоит в Беларуси
Ожидается, что у Nokia 2 будет 5-дюймовый экран с разрешением 1280×720 пикселей с наэкранными виртуальными кнопками управления и процессор начального уровня Snapdragon 210 или 212. Сканера отпечатков пальцев здесь также ждать не стоит.
В Беларуси уже продаются смартфоны Nokia 3 и Nokia 6. В самое ближайшее время к ним присоединится Nokia 5. Актуальные цены смотрите в таблице ниже:
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Nokia 2 будет стоить на уровне Nokia 3310.
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