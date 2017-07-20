Появилось фото самого дешевого смартфона Nokia

До конца года финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, должна выпустить еще несколько смартфонов в дополнение к Nokia 3 , Nokia 5 и Nokia 6 . Одним из них станет бюджетный Nokia 2, фото которого появилось в Сети .





Nokia 2 будет самым дешевым смартфоном в линейке. Учитывая, что Nokia 3 стоит в Беларуси около 150 долларов , можно предположить, что цена Nokia 2 установится на уровне 110−120.

Ожидается, что у Nokia 2 будет 5-дюймовый экран с разрешением 1280×720 пикселей с наэкранными виртуальными кнопками управления и процессор начального уровня Snapdragon 210 или 212. Сканера отпечатков пальцев здесь также ждать не стоит.

В Беларуси уже продаются смартфоны Nokia 3 и Nokia 6. В самое ближайшее время к ним присоединится Nokia 5. Актуальные цены смотрите в таблице ниже: