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Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к ЧМ
Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к чемпионату мира, уступив 20 июля Бельгии 0:3 (18:25, 12:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперники белорусов являются фаворитами квалификационного турнира в Кортрейке, они уверенно провели встречу. Бельгийцы постоянно участвуют в Мировой лиге, самом престижном турнире для национальных сборных, и гораздо сыграннее подопечных Александра Сингаевского.
Белорусы не смогли справиться с подачей мяча соперников и уступили в атаке.
Наиболее результативным игроком в составе белорусов стал центральный блокирующий Сергей Бусел (8 очков).
Турнирная таблица:
1. Бельгия — 2 победы (2 матча).
2. Испания — 1 (1).
3. Эстония — 1 (1).
4. Германия — 1 (2).
5. Беларусь — 0 (2).
6. Словакия — 0 (2).
В третьем туре отборочного турнира белорусская команда 21 июля сыграет со Словакией. Победитель соревнований получит путевку в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в Италии и Болгарии.
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Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к чемпионату мира, уступив 20 июля Бельгии.
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