Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к ЧМ

Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к чемпионату мира, уступив 20 июля Бельгии 0:3 (18:25, 12:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: cev.lu

Соперники белорусов являются фаворитами квалификационного турнира в Кортрейке, они уверенно провели встречу. Бельгийцы постоянно участвуют в Мировой лиге, самом престижном турнире для национальных сборных, и гораздо сыграннее подопечных Александра Сингаевского.

Белорусы не смогли справиться с подачей мяча соперников и уступили в атаке.

Наиболее результативным игроком в составе белорусов стал центральный блокирующий Сергей Бусел (8 очков).

Турнирная таблица:

1. Бельгия — 2 победы (2 матча).

2. Испания — 1 (1).

3. Эстония — 1 (1).

4. Германия — 1 (2).

5. Беларусь — 0 (2).

6. Словакия — 0 (2).

В третьем туре отборочного турнира белорусская команда 21 июля сыграет со Словакией. Победитель соревнований получит путевку в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в Италии и Болгарии.