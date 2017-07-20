Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: пострадали люди

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У юго-западного побережья Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис.

Как сообщает агентство Reuters, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.

В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако при этом все равно появилось предостережение находиться подальше от пляжа, пишет РБК .

В результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.

По данным властей провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.

По словам губернатора провинции Эсенгула Чивелека, есть несколько пострадавших. Речь идет о людях, получивших незначительные травмы. Однако пока нет данных, были ли среди них иностранные туристы.

По данным CNN Turk, общее число пострадавших в Бодруме составляет 70 человек. В основном это люди пострадавшие при падениях.