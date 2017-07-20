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Белорусские баскетболисты проиграли украинцам на турнире в Китае

21.07.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты национальной сборной Беларуси трижды проиграли на групповом этапе турнира Atlas Challenge в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

Свое третье поражение подряд белорусы потерпели от команды Украины — 77:87. В этой игре лучшим в составе сборной Беларуси был Виталий Лютыч, набравший 33 очка.

До этого белорусские баскетболисты уступили соперникам из Китая (72:75) и Ирана (73:84), заняв 4-е место в группе «А».

Теперь подопечные Александра Крутикова поспорят за 5−6-е места.

В предварительной группе «В» выступали баскетболисты Австралии, Литвы, США и Катара.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 22 июля сыграют в полуфиналах, а 23 июля состоятся стыковые встречи за итоговые места.

Молодежная сборная Беларуси (U-20), выступающая в дивизионе «В» чемпионата Европы, сегодня стартует в турнире за 9−16-е места. В румынской Ораде первым соперником команды Георгия Кондрусевича будут баскетболисты Нидерландов.

На групповом этапе белорусы сыграли неудачно, одержав лишь одну викторию при трех поражениях. В «утешительном» турнире сегодня пройдут еще три поединка: Финляндия — Словакия, Венгрия — Албания, Македония — Косово.

Борьбу за награды и пропуска в элитный дивизион континентального первенства в этой возрастной категории сегодня продолжат пары участников ¼ финала: Польша — Великобритания, Хорватия — Грузия, Румыния — Португалия, Россия — Бельгия.

Повышение в классе получат три призера, которые определятся 23 июля.

 
 
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Баскетболисты национальной сборной Беларуси трижды проиграли на групповом этапе турнира Atlas Challenge в китайском Сучжоу.

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