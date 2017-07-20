Студия Lionsgate обнародовала на своем YouTube-канале трейлер восьмой части хоррора «Пила», получившей название «Наследие». Видео менее чем за сутки собрало почти 1,5 миллиона просмотров на видеохостинге.

Новую часть саги о маньяке, изобретательно пытающем своих жертв, сняли режиссеры «Патруля времени», а спродюсировал Джеймс Ван.





Франшиза «Пила» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная франшиза в истории своего жанра.

Премьера «Пилы 8» ожидается в ноябре этого года.