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Новый трейлер фильма "Пила 8" собрал 1,5 миллиона просмотров за сутки

21.07.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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Студия Lionsgate обнародовала на своем YouTube-канале трейлер восьмой части хоррора «Пила», получившей название «Наследие». Видео менее чем за сутки собрало почти 1,5 миллиона просмотров на видеохостинге.

Новую часть саги о маньяке, изобретательно пытающем своих жертв, сняли режиссеры «Патруля времени», а спродюсировал Джеймс Ван.


Франшиза «Пила» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная франшиза в истории своего жанра.

Премьера «Пилы 8» ожидается в ноябре этого года.

 
 
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Студия Lionsgate обнародовала на своем YouTube-канале трейлер восьмой части хоррора "Пила", получившей название "Наследие".

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