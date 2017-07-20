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Новый трейлер фильма "Пила 8" собрал 1,5 миллиона просмотров за сутки
Студия Lionsgate обнародовала на своем YouTube-канале трейлер восьмой части хоррора «Пила», получившей название «Наследие». Видео менее чем за сутки собрало почти 1,5 миллиона просмотров на видеохостинге.
Новую часть саги о маньяке, изобретательно пытающем своих жертв, сняли режиссеры «Патруля времени», а спродюсировал Джеймс Ван.
Франшиза «Пила» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная франшиза в истории своего жанра.
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Студия Lionsgate обнародовала на своем YouTube-канале трейлер восьмой части хоррора "Пила", получившей название "Наследие".
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