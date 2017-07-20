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В Витебске в ДТП пострадала малолетняя велосипедистка

21.07.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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Наезд на 13-летнюю велосипедистку произошел в г. п. Руба под Витебском. Девочка с травмами доставлена в больницу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Фото: ГАИ Витебска

ДТП произошло днем 20 июля. 31-летний водитель МАЗа ехал по улице Гралевской и в районе дома № 5 сбил ученицу 7 класса. Девочка выезжала на велосипеде со двора. Водитель вызвал скорую, он был трезв. По факту ДТП ГАИ проводит проверку.

Александр Казючиц обращает внимание родителей на то, что детям до 14 лет запрещено двигаться по проезжей части без сопровождения взрослых. По правилам велосипедисты должны двигаться по специальным велосипедным дорожкам, при их отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу следует спешиться и вести велосипед рядом с собой.

 
Теги: Витебск
 
 
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Наезд на 13-летнюю велосипедистку произошел в городском поселке Руба под Витебском. Девочка с травмами доставлена в больницу.

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