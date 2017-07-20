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Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 6 миллионов просмотров
Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself за сутки собрало 6 миллионв просмотров. Клип вышел в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона.
В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.
Вчера стало
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Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself собрало 6 миллионов просмотров.
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