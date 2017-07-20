ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 6 миллионов просмотров

21.07.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself за сутки собрало 6 миллионв просмотров. Клип вышел в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона.


В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.

Вчера стало известно, что вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. 41-летнего лидера группы нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительной информации, музыкант был найден повешенным. У певца осталось 6 детей от двух браков.

Читайте также
Пять главных песен Linkin Park и Честера Беннингтона
Linkin Park — белорусам: Мы бы хотели забрать вас всех с собой
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself собрало 6 миллионов просмотров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика