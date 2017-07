Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 6 миллионов просмотров

Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself за сутки собрало 6 миллионв просмотров. Клип вышел в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона.





В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.

Вчера стало известно , что вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. 41-летнего лидера группы нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительной информации, музыкант был найден повешенным. У певца осталось 6 детей от двух браков.