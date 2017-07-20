Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча

Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего команды США Джози Алтидора во время матча 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Видеозапись появилась на YouTube-канале Guardian Football.

Встреча завершилась победой американцев со счетом 2:0. Ромеро укусил Алтидора на 57-й минуте игры. При этом после матча защитник сборной США Омар Гонсалес после матча заявил, что также пострадал от укуса сальвадорского полузащитника Дарвина Серена.