Пожар в одном из домов произошел в минувшую среду. Сотрудники экстренных служб успели снять видео, как их коллеги спасают из выгоревшего дома маленькую собаку.

Пожарные вынесли животное, которое находилось без сознания, однако с помощью кислородной маски специалисты вернули пса к жизни.

Видеозапись разместил на свой странице в Facebook местный пожарный департамент. Позже появилась запись, что пес по кличке Джек провел ночь вместе со спасателями, получая необходимое лечение. Сейчас животное чувствует себя значительно лучше.