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Пожарные вынесли пса из горящего дома и "откачали" кислородной маской
21.07.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Пожар в одном из домов произошел в минувшую среду. Сотрудники экстренных служб успели снять видео, как их коллеги спасают из выгоревшего дома маленькую собаку.
Пожарные вынесли животное, которое находилось без сознания, однако с помощью кислородной маски специалисты вернули пса к жизни.
Видеозапись разместил на свой странице в Facebook местный пожарный департамент. Позже появилась запись, что пес по кличке Джек провел ночь вместе со спасателями, получая необходимое лечение. Сейчас животное чувствует себя значительно лучше.
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В калифорнийском городе Бейкерсфилд во время пожара спасатели вытащили из горящего дома маленькую собаку. Смотрите на видео кадры чудесного спасения.
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