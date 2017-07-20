ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожарные вынесли пса из горящего дома и "откачали" кислородной маской

21.07.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Пожар в одном из домов произошел в минувшую среду. Сотрудники экстренных служб успели снять видео, как их коллеги спасают из выгоревшего дома маленькую собаку.

Пожарные вынесли животное, которое находилось без сознания, однако с помощью кислородной маски специалисты вернули пса к жизни.

Видеозапись разместил на свой странице в Facebook местный пожарный департамент. Позже появилась запись, что пес по кличке Джек провел ночь вместе со спасателями, получая необходимое лечение. Сейчас животное чувствует себя значительно лучше.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В калифорнийском городе Бейкерсфилд во время пожара спасатели вытащили из горящего дома маленькую собаку. Смотрите на видео кадры чудесного спасения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 6 миллионов просмотров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика