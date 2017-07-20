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Солист Linkin Park покончил жизнь самоубийством

21.07.2017 11:11 — Разное | БДГ  
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Американский музыкант Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park,  совершил самоубийство.

По информации американских СМИ, Беннингтона нашли повешенным в его доме 20 июля. В этот день родился близкий друг рок-музыканта, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл, который 18 мая также покончил жизнь самоубийством в одном из отелей Детройта после концерта своей группы. 

Честер Беннингтон много лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, он был дважды женат и заботился о шести детях.

Накануне на официальном канале группы на YouTube появилось видео на песню Talking to Myself. Видео уже просмотрели более 6,5 млн раз.

По данным Billboard видео было опубликовано незадолго до первых сообщений о смерти Беннингтона. Участники группы шокированы произошедшим: для них внезапный уход солиста успешной группы и друга пока необъясним.

 
 
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Американский музыкант Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park,  совершил самоубийство.

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