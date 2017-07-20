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Белорусы едут в Россию в поисках лучшей жизни

21.07.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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В январе-мае прирост числа мигрантов из Беларуси в Россию увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3 раза. Это — самый высокий показатель не только по постсоветским странам, но и по всем государствам, которые фигурируют в отчете Федеральной службы государственной статистики России, пишет «Завтра твоей страны». 


Фото: Reuters

По данным российского статистического ведомства, в январе-мае число прибывших белорусов составило 7863 человека, а выбыло с территории России 3909 человек. Таким образом, миграционный прирост составил почти 4 тысячи человек.

Беларусь на этом фоне отличается и от большинства стран СНГ, и от других государств. И в первом, и во втором случаях наблюдалось уменьшение миграционного прироста в результате сокращения числа прибывших в Россию и увеличения числа выбывших. В глобальном масштабе он сократился с 115,6 тыс. до 80,7 тыс. человек (на 30,2%), со странами СНГ — со 110,6 тыс. до 79,8 тыс. человек. Число прибывших уменьшилось на 16,1 тыс. человек, или на 7%, в том числе за счет иммигрантов из государств — участников СНГ на 12,2 тыс. человек, или на 5,8%. Число выбывших увеличилось на 18,8 тыс. человек, или на 16,2%, в том числе в государства — участники СНГ — на 18,7 тыс. человек, или на 19%.

В первой половине этого года уменьшилось присутствие в России мигрантов из всех государств СНГ, за исключением Туркменистана (прирост на 27,8%) и Таджикистана (16,7%). Туркмены и таджики, как и белорусы, стали чаще приезжать в Россию и реже уезжать.

Напомним, белорусы, по официальной статистике, чаще всего находят работу в России, а у нас — китайцы и украинцы. В первом квартале этого года трудиться в Россию по договорам и контрактам уехали 1128 наших соотечественников.

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Беларусь стала лидером по приросту в миграционном обмене с Россией.

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