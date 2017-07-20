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Аквапарк "Дримлэнд" объявляет старт голосования за лучшую фотографию
С 6 по 25 июня в аквапарке «Дримлэнд»
Ознакомиться с участниками и отдать свой голос можно перейдя по ссылке ниже. Голосование продлится до 28 июля включительно.
По условиям конкурса, посетителям нужно было сделать фотографию — селфи, семейное фото, фото с друзьями — в аквапарке или возле него в 2017 году и выслать на электронный адрес организаторов. Победитель получит бесплатное посещение аквапарка на две персоны до конца сезона и профессиональную фотосессию в аквапарке, а лучшую фотографию «
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С 6 по 25 июня в аквапарке "Дримлэнд" проходил конкурс на лучшую фотографию. AFISHA.TUT.BY объявляет старт голосования, которое завершится 28 июля.
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