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Аквапарк "Дримлэнд" объявляет старт голосования за лучшую фотографию

21.07.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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С 6 по 25 июня в аквапарке «Дримлэнд» проходил конкурс на лучшую фотографию. AFISHA.TUT.BY объявляет старт голосования, которое завершится 28 июля.


Ознакомиться с участниками и отдать свой голос можно перейдя по ссылке ниже. Голосование продлится до 28 июля включительно.

Голосовать за участников

По условиям конкурса, посетителям нужно было сделать фотографию — селфи, семейное фото, фото с друзьями — в аквапарке или возле него в 2017 году и выслать на электронный адрес организаторов. Победитель получит бесплатное посещение аквапарка на две персоны до конца сезона и профессиональную фотосессию в аквапарке, а лучшую фотографию «Дримлэнд» разместит на билбордах города.

Внимание! Аквапарк снижает тарифы до 31 августа. В будний день взрослый билет от 11 рублей, выходной — от 16 рублей. Льготный (дети от 4-15 лет включительно, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями) от 5 рублей в будний день и от 8 в выходной. Более подробно с ценами можно ознакомиться на сайте аквапарка.

 
 
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С 6 по 25 июня в аквапарке "Дримлэнд" проходил конкурс на лучшую фотографию. AFISHA.TUT.BY объявляет старт голосования, которое завершится 28 июля.

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