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МИД: белорусы не обращались за помощью после землетрясения

21.07.2017 11:31 — Разное | Ежедневник  
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МИД: белорусы не обращались за помощью после землетрясения

фото: vseprootpusk.ru

Посольства обеих стран продолжают следить за ситуацией.

«По информации полиции о.Кос (Греция), белорусские граждане не обращались за помощью после землетрясения. Посольство продолжает следить за ситуацией, - сообщается в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

Напомним, что минувшей ночью у берегов Эгейского моря произошло сильное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Эпицентр находился недалеко от турецкого курорта Бодрум. Также землетрясение сильно ощущалось и на острове Кос, что в Греции.

 
 
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Посольства обеих стран продолжают следить за ситуацией.

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