МИД: белорусы не обращались за помощью после землетрясения

фото: vseprootpusk.ru

Посольства обеих стран продолжают следить за ситуацией.

«По информации полиции о.Кос (Греция), белорусские граждане не обращались за помощью после землетрясения. Посольство продолжает следить за ситуацией, - сообщается в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

Напомним, что минувшей ночью у берегов Эгейского моря произошло сильное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Эпицентр находился недалеко от турецкого курорта Бодрум. Также землетрясение сильно ощущалось и на острове Кос, что в Греции.