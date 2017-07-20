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МИД: белорусы не обращались за помощью после землетрясения
21.07.2017 11:31 — Разное | Ежедневник
фото: vseprootpusk.ru
Посольства обеих стран продолжают следить за ситуацией.
«По информации полиции о.Кос (Греция), белорусские граждане не обращались за помощью после землетрясения. Посольство продолжает следить за ситуацией, - сообщается в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.
Напомним, что минувшей ночью у берегов Эгейского моря произошло сильное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Эпицентр находился недалеко от турецкого курорта Бодрум. Также землетрясение сильно ощущалось и на острове Кос, что в Греции.
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Посольства обеих стран продолжают следить за ситуацией.
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