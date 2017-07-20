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Принять участие в переписи населения — 2019 можно будет через интернет

21.07.2017 11:14 — Разное | Ежедневник  
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Принять участие в переписи населения — 2019 можно будет через интернет

фото: kp.by

Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года пройдет перепись населения, Белстат планирует задействовать в этих целях банковскую систему ЕРИП, сообщила в эфире «Беларусь-1» председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

По ее словам, пробная перепись пройдет уже в октябре 2017 года в Молодечно — это генеральная репетиция переписи 2019 года. От нее зависит и технология, и количество, и качество заданных вопросов населению. Инна Медведева пояснила, что выбор пал на Молодечненский район, потому что он представляет собой типичный срез для Республики Беларусь, пишет nn.by.

«IT-технологии быстро развиваются, и мы сегодня предполагаем проведение переписи безбумажной. Мы прорабатываем вопросы проведения переписи через интернет. Мы ведем работу с Нацбанком по переписи в ЕРИП, потому что у них есть система, которая работает и имеет все уровни защиты», — рассказала глава статистического ведомства. По ее словам, можно однозначно говорить, что в 2019 году появится возможность заполнить вопросник переписи онлайн.
 

 
 
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Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года пройдет перепись населения, Белстат планирует задействовать в этих целях банковскую систему ЕРИП, сообщила в эфире «Беларусь-1»...

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